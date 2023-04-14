دعاء لخطيبي في ليلة القدر.. اللهم ارزقه من واسع كرمك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يترقب الجميع ليلة القدر التي تعادل ألف شهر في العبادة، وهي الليلة التي تعد عيدًا لمن ينالها وموعدها في الـ10 الأواخر تحديدًا الليالي الوترية، وفيها تهتم كل فتاة مخطوبة بالبحث عن أدعية لخطيبها وتختلف صيغة الدعاء من شخص لآخر وبحسب المحبة والقرب، إذ يعتبر الخطيب هو الرفيق المستقبلي وزوجًا يؤنس حبيبته، ويقدم التقرير التالي صيغا مختلفة عما يبحث عنه الفتيات ومنها دعاء لخطيبي في ليلة القدر.

دعاء لخطيبي في ليلة القدر

دعاء لخطيبي في ليلة القدر، وهو ما تهتم به الكثيرات في العشر الأواخر من شهر رمضان وكل فتاة تدعو لخطيبها بالدعاء الذي يلامس قلبها، منها التالي:

- دعاء لخطيبي في ليلة القدر، ربي أنت أعلم بما في قلبي لهذا الشخص فاللهم امنحه الثبات والتقوى، وفي تلك الليلة المباركة اجمع بيني وبينه في الحلال على النحو الذي يرضيك يا خالق الكون ومليكه.

- اللهم في تلك الليالي المباركة أسألك أن ترزقني وخطيبي الحظ الوفير من فضلك ورحمتك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام.

- دعاء لخطيبي في ليلة القدر، يا رب أنت القادرعلى محو السيئات وتدوين الحسنات، نسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحدٍ من عبادك، أن ترزقنا وأهلنا الجنة وما قرب إليها من قولٍ وعمل، وأن تباعد بيننا وبين الشرور والمعاصي والذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب.

- اللهم وفق خطيبي لما تحب وترضى، وارزقه الخير والثبات والحظ الوفير من كل ما هو جميل برحمتك يا ذ والجلال والإكرام.

- دعاء لخطيبي في ليلة القدر، اللهم أنت الحق وقولك الحق، اسألك أن تجمع بيني وبين خطيب في القريب العاجل، وأن ترزقنا العفو والرضا في الدار الدنيا.. وأن تجعلنا من عبادك الصالحين ممن فازوا بجنات النعيم في الدار الآخرة يا أكرم الأكرمين.

الكثيرات يعتمدن في دعاء لخطيبي في ليلة القدر هذا الدعاء، اللهم أنت القادر على منحنا الرضا والعزة في الدار الدنيا، فاللهم بحق ليلة القدر التي تغير فيها الأقدار، غير أقداري أنا وخطيبي لما هو جميل، وارزقنا العفو والسماح في الدار الدنيا.

- إلى من ندعو سواك.. فاللهم ارزقنا العفو والتيسير في الحياة الدنيا، وتوفنا مسلمين في الدار الآخرة.. وادخلنا جناتك جنات النعيم، وارحم من فقدناهم دون أن يصلوا إليه يا رب العالمين.

ما هو دعاء ليلة القدر؟

بعد معرفة دعاء لخطيبي في ليلة القدر، قال الشيخ عويضة عثمان امين عام الفتوى بدار الإفتاء عن دعاء ليلة القدر، :«قالت السيدة عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا صادفت ليلة القدر، قال قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا».

واستكمل حديثه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيس بوك، قائلا: «غاية مراد العبد أن يعفوا الله تبارك وتعالى عنه، فإذا ماعفى اصلح لك حالك، وإذا ما عفى أزال ذنبك وستر عيبك وأسكنك جنته، فتح لك ابواب الخير واغلق عنك ابواب الشر.. أكثروا من قول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا عفو لا تحرمنا من عفوك في هذه الأيام المباركة».

أدعية أخرى للخطيب في ليلة القدر

- دعاء لخطيبي في ليلة القدر: ربي إني أسألك أن تحفظ لي خطيبي اين ما كان واصلح حاله وأموره اللهم أرزقه من نعيم وبركة هذه الجمعة خير ما تكتبه لعبادك الصالحين.

- ربي احفظ لي خطيبي اللهم إني استودعتك إياه في كل وقت وكل حين فاحفظه لي فأنت خير الحافظين واجعله دومًا في طاعتك ورضاك.