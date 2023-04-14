دلال مفاجأة الحلقة 23 من جعفر العمدة.. اعترفت بارتكاب جريمتين وتستعد للثالثة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الـ23 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان منها كشف دلال الدور الذي تجسده إيمان العاصي عن السبب الذي جعلها تحرض بلال شامة لخطف ابن جعفر منذ ولادته من 19 عاما.

مفاجأة دلال في جعفر العمدة

وقفت «دلال» أمام المرآة وتذكرت في مشهد «فلاش باك» السبب الذي جعلها تخطف ابن جعفر، وأنها كانت تعاني من مشكلات في الرحم وهذا ما جعلها ترتكب تلك الجريمة حيث ذهبت لبلال شامة من أجل الاتفاق معه على خطف ابن جعفر منذ ولادته وتحدثت مع نفسها قائلة: «اتصرفتي صح كنت عاوزة ثريا تجبله عيل في التاني، إنتي مابتخلفيش، كان هيرميكي، اتصرفتي صح».

جريمة أخرى ارتكبتها «دلال» وكشفت عنها أيضا أثناء تذكرها في مشهد «فلاش باك» وهى أنها ذهبت إلى طبيب في المستشفى وهددته أن يزعم أنها حامل، كما أنها اتفقت مع مجموعة من السيدات يدعين أنهن أسقطن جنينها: «جعفر لازم يعرف أني كنت حامل».

لم تتوقف دلال عن ارتكاب هاتين الجريمتين وتسير في الطريق نحو ارتكاب الجريمة الثالثة وهي أنها قد تكون السبب في محاولة إجهاض عايدة في الحلقات المقبلة لاسيما بعد معرفتها بأنها حامل.

خلال أحداث الحلقة ذهب جعفر العمدة مع سيف إلى الاسكندرية لزيارة خالة سيف من أجل التأكد أنها تعرف بلال شامة ولكن لم تخبره الأخيرة عن شيء، الأمر الذي جعل جعفر يفقد الأمل ويغادر منزلها.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.