دعاء لزوجي في ليلة القدر.. اللهم احفظه واجعل أيامه طيبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعاء لزوجي في ليلة القدر من أكثر الأمور التي تبحث عنها السيدات خلال دعائها في ليلة القدر التي تعد خيرا من ألف شهر ومن الليالي التي ينتظرها المسلمون كل عام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ونتيجة لذلك نقدم في هذا التقرير أفضل الأدعية التي تحرص الزوجات على ترديدها في ليلة القدر.

دعاء لزوجي في ليلة القدر

من أفضل الأدعية التي يجب على الزوجات ترديدها لأزواجهن في ليلة القدر لعل أن يستجاب دعائهن وتتحقق رغباتهن وآمالهن هي:

- يارب إنك هديتني شخصا جمل حياتي هو نصفي الآخر وإنني أحببته فيك وأنت وحدك من أحببتني به فاللهم احفظ لي زوجي أينما حلت خطاويه وأطل بعمره وأسعده ضعف ما يسعدني بفضل هذه الليلة عندك يارب ليلة القدر اللهم استجب.

- اللهم إنها ليلة القدر يارب استودعتك أغلى ما أنعمت به علي اللهم احفظ لي زوجي.

- اللهم احفظ لي زوجي حبيبي يارب اجعل أيامه طيبة كطيبة قلبه طاهرة كطهارة روحه يارب قد منحني السعادة أياما فامنحه السعادة دهرا اللهم في ليلة القدر أجعلنا قرة عين لبعضنا البعض يارب العالمين.

- ربي احفظ لي روحا أحببتها ولا تذقني يوما دونها اللهم بلغ زوجي وحبيبي ليلة القدر وهو لا يشكو هما ولا تعبا ولا حزنا وارزقه خيرها وقبولها.

- يارب هو نعمتي ونعيمي أمان قلبي ونور عيني وطمأنينة روحي اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا اللهم حرم على قلب زوجي حزن الحياة اللهم في ليلة القدر احفظ لي أحن خلقك يالله.

- اللهم بلغ زوجي وعائلتي وأهلي وأحبابي ليله القدر وهم في أتم الصحة والعافية واجعل ليلة القدر من نصيبهم يا منان.

أدعية ليلة القدر

ومن ضمن الأدعية التي أيضا يجب ترديدها في ليلة القدر التي تعد أفضل الليالي عند المولى سبحانه وتعالى، فهي ليلة تقبل الأعمال ومغفرة الذنوب، فمن ينال رضا الله عز وجل بها، فتكون هي حظه في الدنيا بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي:

- «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار وجحيمها اللهم أسالك ليلة القدر وأن تكتب لي فيها التوفيق والأجر اللهم أني اسالك ترحم أمي وأبي وكل أمة نبيك محمد الذين ماتو علي سنته اللهم أسالك تجنب ابنائي وزوجي واهلي وكل من حبني فيك وحبيتهو فيك من النار».

- «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي».

- «اللهم ردني إليك ردًا جميلًا، وردني إليك بالنعمة لا بالامتحان»

- اللهم اهدني وأبنائي فيمن هديت وعافني وإيّاهم فيمن عافيت، وتولّني وإيّاهم فيمن تولّيت، وقِنا شرّ ما قضيت، تبارك ربّنا وتعاليت