مؤمن زكريا يحتفل بعيد زواجه بصورة مع زوجته.. والجمهور: في حياتنا ناس هم الأساس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بعيد زواجه بصورة رومانسية برفقة زوجته ريهام الشيمي، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، وانهالت عليهما التعليقات والكثير من الدعوات باستمرار تلك العلاقة وأن يبارك الله لهما.

احتفال مؤمن زكريا وزوجته

بصورة قديمة تجمعه بزوجته ريهام الشيمي، شارك نجم النادي الأهلي كابتن مؤمن زكريا متابعيه للاحتفال بعيد زواجهما الذي مر عليه قرابة الـ5 سنوات، وعلق عليها قائلاً: «عيد زواجنا»

أما بداية قصة الحب بينهما فقد بدأت بحفل خطبتهما الذي كان في أغسطس 2015، في أجواء عائلية وبعدها بـ3 سنوات تقريباً كان الحبيبين أتما عقد الزواج ورُزقا بطفلهما الأول، وأصبحت ريهام هي سنده الوحيد بعد محنته ومرضه الذي تسبب في الابتعاد عن هوايته وعمله كرة القدم، كان حفل الزواج بعد عيد ميلاده بيوم واحد إذ وافق 13 أبريل 2017، وكان الاحتفال بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وبعض زملاء مؤمن، سواء في الأهلي أو الزمالك أو الأندية الأخرى وبعض الفنانين.

تفاعل الجمهور مع مؤمن زكريا وأسرته

تعتبر أسرة مؤمن زكريا الصغيره هي الأقرب إليه إذ يشارك متابعيه مناسباتهم وتجمعاتهم، منها في مارس الماضي الصور التي جمعتهم سويا أمام بيت الله الحرام وهو في رحلة العمرة، كذلك تواجده مع ابنه في مباراة كأس مصر التي فاز بها النادي الأهلي حاملاً الكأس الـ38 في تاريخه، ودائما ما يتفاعل الجمهور مع اللاعب مؤمن زكريا ويدعون له بالسعادة، وكذلك يحبون علاقته بزوجته وأسرته وكانت التعليقات على الصورة الأخيرة بالدعاء لهما والاقتباس بأغنية عمرو دياب الأخيرة: «في حياتنا ناس هم الأساس واقفين معانا من هنا لبكرة.. حقيقي شكرا من هنا لبكرة».