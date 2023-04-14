الجمهور يتوقع مصير وداد وعايدة ودلال في جعفر العمدة.. سيناريوهات مثيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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3 نساء من عائلة جعفر العمدة، باتوا يتصدرن محركات البحث بين كل حلقة والثانية من المسلسل الشهير، فمع تصاعد الأحداث تُكشف الكثير من التفاصيل حول الشخصيات الرئيسية، وخاصة نساء منزل جعفر العمدة، اللاتي تدور حولهن العديد من علامات الاستفهام، فمنهن من ظهرن وغيرهن لايزال اللغز يحاوطهن.

ماذا يتوقع الجمهور لمصير 3 نساء في مسلسل جعفر العمدة.. وداد وعايدة ودلال

وداد وعايدة ودلال، ماذا يتوقع لهن الجمهور، فالأولى صاحبة موقف العداء الواضح، والأخرى التي أخفت سرها في محاولات استغلاله ماديًا، بينما الثالثة التي أردت قناع الحب قبل أن تكشف الأحداث دورها في تدبير حادث خطف نجل جعفر العمدة.

وبين حلقة والثانية، يُترك باب التوقعات للجمهور الذي ارتبط بالأحداث الدرامية المشوقة، تاركين توقعاتهم وتحليلاتهم وفقًا للأحداث المعروضة.

مصير وداد

«وداد» ابنة خال جعفر العمدة، وزوجة شقيقه «سيد» التي فاجأت الجميع بخلع زوجها دون علمه وزواجها من عدوهم الأول «شوقي فتح الله» ليظل السؤال الأبرز: «إيه مصير وداد؟»

وكشفت الأحداث عن سيناريوهات من واقع المشاهد، إذ ظهرت في إحدى المشاهد أمام الفنانة هالة صدقي «صفصف»، والأخيرة تهددها بشكل غير مباشر برفع قضية، خاصة إن «دلال» مُدانة بعدما قامت بخلع زوجها ومرافقته بمنزله دون علمه.

بينما هددها «جعفر» في مشهد آخر بوفاتها، قائلًا: «هنشرب القهوة في عزاكي يا وداد» ليتوقع البعض مصير الموت لها.

مصير عايدة

علامة استفهام كبيرة حول «عايدة» الزوجة الرابعة لجعفر العمدة التي تجسدها «زينة» بعدما كشف الأول سرها التي حاولت إخفاءه، تزامنًا مع خبر حملها، ليتوقع الجمهور انفصال الثنائي بعدما علم بـ «سرها» ونيتها في استغلاله المادي، بينما توقع البعض الآخر بقاءها خاصة مع خبر حملها.

مصير دلال

صدمة كبيرة في الفنانة إيمان العاصي، التي تجسد دور الزوجة الثانية «دلال» بعدما كشفت الأحداث إنها المدبرة الأولى لواقعة خطف نجل زوجها، ليتوقع الجمهور مقتلها على يد زوجها انتقامًا منها، أو شقيقها «شوقي» الذي حاول مساومتها قبل أن تتورط في الاستيلاء على هاتفه، أو انتحارها لتتخلص من الأمر.