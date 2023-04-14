على خطى مسلسل جعفر العمدة.. طرق لتقوية علاقة الأبناء ببعضهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقع بعض الأشقاء في خلافات تجعلهم يشكون في بعضهم، مثلما حدث بين الفنان محمد رمضان وأحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة وذلك عندما شك جعفر في شقيقه سيد أنه المتسبب في خطف ابنه منذ 19 عاما.

مسلسل جعفر العمدة

شكوك عديدة سيطرت على جعفر العمدة بعدما أخبره بلال شامة أن الشخص المتسبب في خطف ابنه واحد من عائلته ليدور حوار بينه وبين شقيقه سيد الدور الذي يجسده الفنان أحمد فهيم عن الشخص المتسبب في خطف ابنه وتأكد أنه ليس المسئول عن ذلك حتى اطمأن قلبه ونتيجة لذلك يقدم موقع «هن» طرق لتقوية علاقة الأبناء ببعضهم.

طرق لتقوية علاقة الأبناء ببعضهم

هناك العديد من الطرق لتقوية علاقة الأبناء ببعضهم والتي منها حل الصراعات بين الأطفال، حيث عندما يتشاجر الأطفال يجب على الآباء الجلوس معهم وإيجاد حلول خاصة أن هناك بعض الأطفال تميل للمشاجرة من أجل جذب انتباه الآخرين حولهم وذلك بحسب موقع «roseandrex».

من الضروري عدم التفرقة في المعاملة بين الأبناء لذلك يجب على الأمهات الحرص على المساواة وعدم التذبذب، ولا تفرقي بين أكبرهم وأصغرهم من أجل عدم خلق خلاف وكراهية بينهم.

التعرف إلى سبب الخلاف بين أطفالك من الأمور الضرورية لتعزيز علاقة الأطفال، كما أنه يجب على المخطئ الاعتذار وعدم تكرار ذلك، والسعي لتقوية رابطة التعاون بينهم من خلال اللعب ومشاركتهم في الألعاب التي تعزز التواصل بينهم.

تجنب عقد مقارنة بين الأطفال

يجب على الوالدين أن يتجنبوا عقد مقارنة بين أطفالهما حتى لا يكون هناك روح للتنافس والكراهية بينهم، مع مرور الوقت.