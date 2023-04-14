دعاء لأولادي في ليلة القدر.. يجلب لهم الرزق ويبعد الأذى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعاء لأولادي في ليلة القدر هو ما تبحث عن الكثير من الأمهات اللاتي يحرصن على الدعاء في تلك الليلة التي تعد خيرا من ألف شهر وتتسم ليلة القدر بأنها أفضل الليالي عند المولى سبحانه وتعالى، فهي ليلة تقبل الأعمال ومغفرة الذنوب، فمن ينال رضا الله عز وجل بها، فتكون هي حظه في الدنيا.

دعاء لأولادي في ليلة القدر

يوجد العديد من الأدعية التي يمكن على الأمهات ترديدها لأبنائهن في ليلة القدر والتي منها اللهم إني أسالك في ليلة القدر العفو والعافية لأبنائي اللهم احفظهم لي ووفقهم لطاعتك يارب، اللهم إني أسألك في ليلة القدر أن ترزق أبنائي العلم والإيمان والأخلاق الحسنة وأبعد عنهم رفقاء السوء وأرزقني برهم وطاعتهم في الحياة وبعد الممات.

وجاءت من الأدعية التي يمكن ترديدها للأبناء في ليلة القدر: «اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

أدعية ليلة القدر

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة النبوية أنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

إلى جانب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن ليلة القدر، هناك مجموعة من الأدعية الأخرى التي يمكن التضرع بها للمولى سبحانه وتعالى خلال تلك الليلة المباركة، من بينها:

- «اللهم اجعلني في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة، وافتح بيني وبينك».

- «اللهم إني أرجو رحمتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

-«اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار وجحيمها اللهم أسالك ليلة القدر وأن تكتب لي فيها التوفيق والأجر اللهم أني اسالك ترحم أمي وأبي وكل أمة نبيك محمد الذين ماتو علي سنته اللهم أسالك تجنب ابنائي وزوجي واهلي وكل من حبني فيك وحبيتهو فيك من النار».

-«رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي».

-«اللهم ردني إليك ردًا جميلًا، وردني إليك بالنعمة لا بالامتحان».

- «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».