ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب ماء بالعسل على الريق وقت الإفطار؟.. أمور لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع رفع أذان المغرب تقدم ربات المنازل أشهى وألذ المشروبات الباردة الرمضانية، من الخشاف، والتمور، والعصائر الطبيعية والمصنعة وغيرها لتناولها وقت الإفطار وقبل تناول الوجبة الأساسية، دون الاهتمام بصحة المشروبات على الصحة بقدر الاهتمام بالكميات المُقدمة والمُعدة.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب ماء بالعسل على الريق وقت الفطار

ويفضل الكثيرون تناول ملعقة من عسل النحل «على الريق»، في رمضان أو الأيام العادية، لأنه يعد من العناصر المفيدة والمغذية التي تترك فوائد متعددة على صحة الإنسان، ما دفع وزارة الصحة والسكان للحديث عن فوائده، خاصة حال تناوله مُذابًا في كوب من الماء.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب ماء بالعسل على الريق وقت الإفطار

وكشفت وزارة الصحة، في منشور سابق، بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فوائد العسل الأبيض، خاصة في دوره لتقوية الجهاز المناعي، ودونت «الصحة» قائلة: «ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء فى الجهاز التنفسي».

فوائد العسل في تعزيز صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة

كما أوضحت وزارة الصحة في منشور آخر، بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فوائد العسل في تعزيز صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة، والتي جاءت على النحو التالي:

- مصدر جيد لمضادات الأكسدة.

- مصدر طاقة طبيعي.

- غني بالمغذيات النباتية.

- معالجة مشكلات الجهاز الهضمي.

هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض والعصائر بدون سكر كما يحلو لهم؟

وأجابت وزارة الصحة المصرية، على زعم البعض بأن مرضى السكري يمكنهم تناول العسل الأبيض كما يحلو لهم، على عكس مكعبات السكر البيضاء، إذ يعتقد البعض إنه لا ضرر من عسل النحل مقارنة بالسكر.

وأجاب الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية، خلال تغريدة على موقع التغريدات القصير «تويتر»، موضحًا أن العسل الأبيض قد يؤدي لزيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنه يزيد من الوزن أيضًا.