طريقة عمل البيتيفور للعيد في المنزل بالكيلو.. خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتيفور من المخبوزات الأساسية التي يتم تقديهما في عيد الفطر المبارك بجانب البسكويت والغريبة والكعك حيث يبحث السيدات عن الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل ونتيجة لذلك نقدم طريقة عمل البيتيفور للعيد في المنزل بالكيلو.

مكونات بسيطة تتطلبها طريقة عمل البيتيفور للعيد في المنزل بالكيلو على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها على قد الإيد، المقدم على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البيتيفور بالكيلو

كيلو دقيق

ثلاثة أرباع كيلو زبدة درجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر بودرة

5 بياض بيض

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة زبدة مع اضافة الكاكاو

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

لون طعام أحمر

لون طعام أخضر

رشة ملح

مربى

فورماسيل

شيكولاتة سايحة

جوز هند

فول سوداني مجروش

طريقة تحضير البيتيفور بالكيلو

تخلط الزبدة مع السكر البودرة ثم يضاف الزيت وبياض البيض والفانيليا.

يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ويضاف بالتدريج مع التقليب.

يقسم الخليط لأربعة أجزاء يقلب جزء من الخليط يظل بدون أي إضافات.

خلط جزء من الخليط مع اللون الأخضر وجزء مع اللون الأحمر.

يخلط الجزء الأخير مع الكاكو وملعقة الزبدة ويوضع كل جزء فى كيس حلواني ويشكل في صينية فرن.

توضع فى فرن ساخن فى درجة حرارة 180 حتى النضج ثم يزين بالمربى والفورماسيل وجوز الهند والفول السوداني.

طريقة عمل البيتيفور الناعم

ويمكن عمل البيتي فور الناعم حسب المقادير التالية:

200 جرام زبدة طرية

80 جرام سكر بودرة منخول

2 صفار بيض

فانيليا

رشة ملح

200 جرام دقيق

80 جرام نشا

لبن عند اللزوم

كاكاو خام حسب الرغبة

شيكولاتة مذوبة

فورماسيل

مكسرات

سكر ملون