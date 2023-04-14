دعاء قبل الفطار.. ردده لغفران الذنوب وستر العيوب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك، يحاول جموع المسلمون اغتنام فرصة الأيام العشر الأخيرة من الشهر الكريم لطلب الدعاء والتأني في العبادات، والإكثار من ترديد الأذكار وإخراج الصدقات، في أمل ورجاء من الله سبحانه وتعالى لقبول العبادات واستجابة الدعوات، إذ يبحث الكثير منهم على صيغة دعاء لترديده يوميًا قبل رفع أذان المغرب والإفطار.

دعاء قبل الفطار.. ردده لغفران الذنوب وستر العيوب

وذكرت الإعلامية نادية عمارة، خلال برنامجها «قلوب عامرة» المُذاع على فضائية «الناس»، دعاء لترديده على أمل استجابة الدعوات وغفران الذنوب وستر العيوب.

ورددت الإعلامية نادية عمارة الدعاء قائلة: «يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم آمين».

وتابعت: «اللهم إني أسألك يا الله بأنَّك الواحدُ الصَّمدُ، الذي لم يلد، ولم يُولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنَّك أنت الغفور الرَّحيم، وأن تستر عيوبنا وأن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا، وان تستجيب دعائنا، إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله».

أدعية يرددها الصائم في رمضان

ومن بين الأدعية التي يرددها الصائمون في رمضان ما يلي:

- اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.