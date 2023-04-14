دراسة صادمة.. فرش المكياج أخطر من مقعد المرحاض

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فرش المكياج هي أكثر الأدوات استخدامًا على وجهك، خاصة وإن كنتِ ممن اعتادوا وضع المكياج بشكل يومي، فلكل فرشاة وظيفة خاصة بحسب نوع المستحضر الذي تستخدميه، ولكن برغم الأنواع تظل الأزمة في تنظيفها، فعدم تنظيف فرش المكياج بالشكل السليم كافي لنقل المشكلات الجلدية والأمراض لبشرتك بسبب البكتيريا.

فرش المكياج أخطر من مقعد المرحاض

وصدمت دراسة حديثة ملايين الفتيات وخبراء التجميل، إذ أكدت أن البكتيريا المتراكمة على فرش المكياج المستعملة أكثر من البكتيريا الموجودة في مقعد المرحاض، ولتأكيد النتيجة قارن فريق الباحثين مجموعتين من فرش كريم الأساس للوجه، واحدة نظيفة والأخرى غير نظيفة بمسحة مأخوذة من مقعد المرحاض، لتكون النتيجة صادمة، وفقصا لما نقلته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وأشارت الدراسة أن مكان تخزين الفرش لم يعد هامًا بالنسبة لنظافتها أو صحتها، إذ إن النتيجة الصادمة لم تختلف بين الفرشاة المُخزنة في الحمام، أو غُرف النوم أو حتى حقيبة مستحضرات التجميل.

مشاكل صحية تؤدي لها فرش المكياج

وكشفت النتائج النهاية للعينات الموجودة على الفرش، والتي قامت بها مجموعة Spectrum Collections أن جميع فرش المكياج غير النظيفة تحتوي على خلايا جلد ميتة وزيوت وبكتيريا متعفنة يمكن أن تؤدي إلى التهابات فطرية في البشرة، كما أن استخدامها بشكل يومي وروتيني يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو ما هو أسوأ للبشرة.

التوقيت المناسب لغسل وتنظيف الفرش

وفي هذا الصدد، أجرت إحدى شركات أدوات التجميل استطلاعًا لعملائها، إذ قال 40% منهم إنهم ينظفون فرشهم كل أسبوعين، بينما اعترف 20% منهم بغسلها فقط كل شهر إلى ثلاثة أشهر، إلا أن الأفضل تنظيف فرش المكياج بشكل دوري من خلال غسل شعيرات الفرشاة بشامبو لطيف وماء فاتر، ثم يتم تجفيفها بمنشفة نظيفة، ويتم تركها حتى تجف.

أفضل نوع لفرش المكياج

ومن جانبها، حذرت خبيرة التجميل كريز عماد، من عدم تنظيف فرش المكياج بشكل دوري ومستمر، مؤكدة إنها تحمل العديد من البكتيريا التي تسبب مشاكل كبيرة للبشرة.

وعن أفضل نوع لفرش المكياج، أوضحت خلال حديثها لـ«هُن»، أن الفُرش المصنوعة من الفايبر الطبيعي هي الأفضل: «الفايبر الطبيعي مش بيلم بكتيريا، وبيعيش لمدة طويلة، لكن بتوصل بعض العلامات التجارية لآف الجنيهات».