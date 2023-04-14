طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل.. «حلوى الأطفال المفضلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريم كراميل، من الحلوى التي يفضل تناولها مباشرةً بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم، إذ يزين المائدة الرمضانية بجانب العديد من الأطعمة لتميزه بمذاقه الطيب والشهي، باعتباره من الأنواع الخفيفة على المعدة ولا تتسبب في حدوث أي مشاكل صحية.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طريقة عمل الكريم كراميل، في المنزل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي التي تقدم وصفات صحية تتناسب مع جميع الأوزان والأجسام.

طريقة عمل الكريم كراميل

المقادير:

نصف كيلو كريمة خفق سائلة

نصف كيلو لبن

5 بيضات

نصف كوب سكر

فانيلا سائلة

للكراميل

150 جم سكر أبيض

طريقة عمل الكريم كراميل

- الخطوة الأولى هي إذابة كوب السكر لعمل الكراميل على النار في إناء، حتى الوصول للكراميل.

- الخطوة الثانية هي صب جزء كبير من الكراميل في اناء الفرن، ويترك ليبرد في نفس إناء الكراميل.

- الخطوة الثالثة هي صب اللبن مع الكريمة والسكر ويقلب جيدا على نار هادية، مع مراعاة عدم الوصول لدرجة الغليان.

-الخطوة الرابعة في إناء آخر يقلب البيض بالمضرب اليدوي بهدوء وبدون مبالغة، ويضاف الفانيليا ورشة الملح.

- الخطوة الخامسة هي صب الخليط السابق على البيض مع التقليب.

- الخطوة السادسة هي إضافة الخليط في إناء الفرن، مع وضع الإناء تحت فوطة مطبخ في صينية بها ماء.

- تدخل الفرن على نار هادئة جدا 160 درجة حتى يتماسك الخليط مثل قوام الكاسترد، ويمكن تناولها بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم أثناء مشاهدة المسلسلات أو جلسات السمر مع الأسرة والضيوف.