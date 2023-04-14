أدلة تكشف دلال أمام جعفر العمدة؟.. مفاجأة في الحلقات القادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة صادمة للجمهور خلال أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل جعفر العمدة، إذ كشف أحد المشاهد علاقة الفنانة إيمان العاصي «دلال»، بخطف نجل جعفر العمدة، بعدما حرضت «بلال شامة» على جريمة خطفه منذ 19 عاما، لتحدث صدمة للمتابعين في واحدة من زوجات جعفر العمدة، بل والأقرب له.

ومع تصاعد الحلقات الماضية من مسلسل جعفر العمدة، حاولت «دلال» إخفاء أدلة تورطها في جريمة خطف نجل جعفر العمدة، إذ قررت التخلص من «بلال شامة»، بالإتفاق مع أحد الأشخاص على قتله، كما قررت الاستيلاء على هاتف شقيقها «شوقي»، الذي حصل على صورة تجمعها بـ«بلال شامة» وتهديدها بها، لتغلق «دلال» الصفحة نهائيًا، اعتقادًا منها بنجاح إخفاء أدلة تورطها.

أدلة تكشف دلال أمام جعفر العمدة؟

يتشوق الجمهور للحلقات القادمة، في انتظار كشف «دلال» أمام جعفر العمدة، إذ يمكن كشفها خلال الأحداث المنتظرة على النحو التالي:

استعادة الصورة المحذوفة

قد ينجح «شوقي» في استعادة الصورة المحذوفة من الرجل الذي حرضه على تصوير «دلال»، لكنه حذف الصورة، الدليل الذي يثبت علاقتها به، إلا أنه في حالة استعادة الصورة المحذوفة قد يعود له الدليل مُجددًا.

إنقاذ بلال شامة

أظهر أحد المشاهد، نجاح الأطباء في إنعاش بلال شامة داخل العناية المركزة، ليظهر وهو يحاول فتح عينيه، إذ يترك بابًا لتشويق الجمهور في فرصة إنقاذه، واعترافه لـ جعفر العمدة بالحقيقة.

انتقام شوقي

قد يحاول «شوقي» الانتقام من شقيقته، بعدما حرضت مسلحين عليه، للاستيلاء على هاتفه، ويخبر جعفر العمدة بالحقيقة انتقامًا منها.