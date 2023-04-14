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بعد مسلسل جت سليمة.. أشهر العرافات في الدراما الرمضانية

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جت سليمة

أحداث عديدة شهدها مسلسل «جت سليمة» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، التي عادت إلى التمثيل بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، ومن هذه الأحداث استعانة السلطان طمعان، الذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، بـ«أم العريف» الدجالة، التي تلعب دورها الفنانة سلوى محمد علي، حتى تخبره بما سيحدث في المستقبل. 

أشهر العرافات في الدراما الرمضانية

لم تكن الفنانة سلوى محمد علي الأولى من نوعها التي تلعب دور العرافة، لكن هناك فنانات لعبت هذا الدور من قبل، منهم الفنانة مي عز الدين، التي لعبت دور العرافة «العايقة» في مسلسل جزيرة غمام، حيث كانت تقوم بقراءة الكف، والودع لتعرف ما يخفيه الزمن.

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الفنانة عايدة رياض لعبت أيضا دور العرافة تدعى الشيخة صباح  في مسلسل عائلة الحاج متولي، ورثت هذه المهنة عن خالتها الشيخة جواهر، الدور الذي جسدته الفنانة أمل إبراهيم، وكان يذهب إليها زوجات الحاج متولي لمنعه من الزواج.

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مسلسل جت سليمة 

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول فتاة تعثر على كتاب مسحور، يعيدها إلى الماضي، لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية، والعمل من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم