سيدتان تمتلكان حل لغز ابن جعفر العمدة.. مفاجآت صادمة في الحلقات القادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم كشف السيناريو أمام جماهير مسلسل «جعفر العمدة»، إلا أن الفنان محمد رمضان لا يزال يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا في الموسم الرمضاني الحالي، إذ تترك نهاية كل حلقة سؤالًا ولغزا، تبدو رحلة بحث للمتابعين، تتزامن مع رحلة بحث «محمد رمضان» داخل العمل الدرامي، يتفاعلون مع كل مشهد، وينتظرون القادم، ويضعون سيناريوهات وتحليلات للحلقات القادمة.

سيدتان لديهما حل لغز ابن جعفر العمدة

شهدت الحلقات الماضية مفاجآت صادمة، وأحداث متصاعدة، بعدما كشفت الحلقات الأولى عن هوية «ابن جعفر العمدة»، الذي يقوم بدوره «أحمد داش»، إلا أن وفاة والدته التي جسدتها الفنانة «لبنى ونس»، فتح العديد من التساؤلات حول الخيط الأخير لكشف اللغز.

حل لغز ابن جعفر العمدة

ومع تصاعد التفاصيل، كشفت الأحداث عن سيدتين لديهما حل لغز ابن جعفر العمدة، إحداهما الفنانة سلوى عثمان، التي تقوم بدور شقيقة والدة «سيف» أحمد داش، إذ ظهرت في الحلقة السادسة، رفقة الأخيرة وهي تخبرها بالسر التي احتفظت به 19 عامًا، قائلة: «بلال قالي إن أبوه راجل معلم كبير في السيدة زينب اسمه جعفر العمدة» لتكشف لنا الحلقة، عن كيفية انتقال سر نسب «سيف» لوالده، بعدما أفصحت عنه «فاطمة» لشقيقتها قبل وفاتها.

لم يتوقف السر عند شقيقة والدة «سيف»، لكنه أيضًا لدى مدبرة واقعة الخطف، دلال، الزوجة الثانية لجعفر العمدة التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، إذ خططت ودبرت منذ 19 عاما لخطف نجل «جعفر العمدة»، بتحريض «بلال شامة»، وبات لديها علم بأنه على قيد الحياة ولم يُقتل بعد.