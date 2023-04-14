«الصحة» تحدد تأثير تناول الفسيخ والرنجة على مرضى القلب في الأعياد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص، تناول الأسماك المملحة بمختلف أشكالها وأنواعها، خلال المناسبات المختلفة والأعياد، خاصة في عيدي شم النسيم والفطر المبارك، الذي يفصلنا عنهما أياما قليلة، إذ يأتي الأول تزامنا مع شهر رمضان الكريم ومع فترة الصيام، ما قد يُعرض البعض للمخاطر الصحية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والقلب والسكري، إذ يؤدي لأعراض ومشكلات وخيمة، تستلزم الذهاب للمستشفى في الحال.

يعتبر الفسيخ والرنجة بمختلف أشكالهما وطريقة عملهما، من أكثر أنواع الأسماك المملحة التي يحرص البعض على تناولها، إما من خلال شرائها من المحال بيع الأسماك، أو من خلال صنعها في المنزل من خلال ربات المنازل، التي تتطلب أن تكون بها كميات كبيرة من الأملاح أثناء تخزينها، ما يجعلها تضر بصحة البعض أثناء تجهيزها للتناول.

تأثير الأسماك المملحة على مرضى القلب

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تأثير تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، على مرضى القلب، كالتالي: «مؤثر جدا، ولديهم حساسية من تناول الأملاح، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، يمكن بعدها يصاب بأزمة قلبية شديدة، تستلزم دخوله الرعاية المركزة».

مشكلات صحية يتعرض لها مرضى القلب بسبب الفسيخ

تابعت وزارة الصحة والسكان، خلال الحديث عن تأثير تناول الأسماك المملحة على مرضى القلب، موضحة: «للتمتع بأعياد خالية من الأمراض، لابد من تجنب تناول الأسماك المملحة، التي يمكن أن تؤدي إلى هبوط في عضلة القلب، وعلى الأقل يرجع إلى نمط الحياة والحركة وتخزين المياه، وعدم استخدام مدرات أكثر للبول، نتيجة زيادة الأملاح في الأطعمة التي يتناولها البعض، ما يشكل عبء على عضلة القلب، خاصة للشريحة الثانية التي تعاني من مشكلات في القلب».