رضوى الشربيني لـ«أنا والقناع»: «اللي يجبر مراته على العمل مش راجل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلّت رضوى الشربيني ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم، لتكشف عدة كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

مكاني فوق القمر

وقالت رضوى: «لا أسمح لنفسي أن أنهار، وأرى أن مكاني فوق القمر وأبقى قاعدة أنظّر على الناس تحت، وآخد كل اللي بحبهم معايا فوق القمر».

وأضافت: «اللي بيضرب مراته مينفعش يتقال عليه راجل، ومن يجبر زوجته على أن تعمل بالسخرة، وهو قاعد في بيته مش راجل».

أحيانا أنهار من الحزن

وتابعت رضوى: «الراجل اللّي بيعشم المرأة والأخرى بالزواج ولا يوفي بوعده فهو مش راجل»، مستطردة: «أحيانا ببقى حزينة مثل أي واحدة ست بتبقي حزينة وتنهار أحيانا».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.