رضوى الشربيني لـ«أنا والقناع»: «الراجل الصعب تقدري تعيشي معاه بس التوكسيك لا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلّت الفنانة رضوى الشربيني ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، لتكشف عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

تحمل عيوب الرجل

وكشفت رضوى عن الفرق بين الرجل الصعب والتوكسك، قائلة: «الراجل الصعب اللّي تقدري تتحملي عيوبه عصبي ويتدخل في كل شؤون حياتك، مسيطر متحكم، قاعد بينظّر عليكي طول الوقت، كل ما هو صعب بس تقدري تعيشي معاه».

وأضافت: «بس الراجل التوكسيك في حتة تانية، هو راجل سام بيكون خاين وبيكون بخيل في المشاعر وبخيل في المادة، وعنده هوس بنفسه، ويدلع نفسه وميدلعش زوجته واللي يتلفظ بألفاظ مش محترمة وبيعمل على قطع الرحم بين الست وأهلها».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.