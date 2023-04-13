رضوى الشربيني ترد عبر «أنا والقناع» على سؤال «ليه معقدة من الرجالة؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس»، المُذاع على فضائية «cbc»، على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة «أنا والقناع»، حول اتهامها لكونها مدافعة عن السيدات، قائلة «تهمتك إني امرأة».

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، ردًا على السؤال: «ده شرف إني امرأة، وإن ربنا خلقني امرأة ومحبش اتخلق رجل ولو هي تهمة، فهي تهمة من أشباه الرجال».

رضوى الشربيني ترد على السؤال الصعب: «ليه معقدة من الرجالة؟»

وأجابت الإعلامية رضوى الشربيني على السؤال الصعب، إذ وجهت لها الإعلامية منى عبدالوهاب، سؤال قائلة: «ليه معقدة من الرجالة؟»، موضحة أنها ليست ضد جميع الرجال ولكن بعض الرجال التي تصفهم «اشباه»

وقالت رضوى الشربيني: «أبويا اللي جابني للدنيا راجل، وأخويا اللي واقف في ضهري راجل، وطليقي ووالد بناتي راجل، لكن أنا عدوة أشباه الرجال مش عدوة الرجل».

وتابعت: «اللي بيضرب مراته مش راجل، واللي بيشغلها بالسخرة ويخليها تصرف عليه مش راجل، واللي بيعشم البنات بالجواز ويضحك عليهم واللي عمال يجرجر واحدة كانت مراته في المحاكم عشان تمد ايديها عشان تشحت حقها، كل دول أشباه رجال».