رضوى الشربيني تكشف في «أنا والقناع» حقيقة فيديو «الست مش ملزمة تبات في بيت جوزها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت المذيعة رضوى الشربيني، أن هناك فيديوهات كثيرة لها يجرى قصها وعدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، تنصح خلالها الفتيات والسيدات بالحفاظ على أزواجهن.

ساعات بقول للست عيب احترمي الراجل اللي معاكي

وأضافت رضوى الشربيني خلال لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر فضائية «الحياة»، قائلة: «أنا ساعات بقول للست عيب احترمي الراجل اللي معاكي وحبيه، وحافظي عليه واكرميه وللأسف السوشيال ميديا لا تنشر ذلك».

وتابعت: «فيه فيديو منتشر ليا على السوشيال ميديا والرجالة بتتريق عليا فيه وحقهم» مشيرة إلى أنها استضافت داعية إسلامية وسخرت من سيدة تقول: «الست مش ملزمة تبات في بيت جوزها» مؤكدة أنها كانت تسخر منها، لكنهم قصوا لها هذا الفيديو، وقالوا «رضوى الشربيني بتقول الست مش ملزمة تبات في بيت جوزها».

رضوى الشربيني: واحدة عاقلة ومحترمة ومتربية هتقول كده؟

وتسائلت رضوى الشربيني: «هو فيه واحدة عاقلة محترمة وبنت ناس ومتربية وحواليها حتى ناس بيشتغلوا معاها هيسمحوا إن فيه إعلامية محترمة بتطلع على شاشة ويسمحوا لها إنها تطلع تقول الست مش ملزمة إنها تبات في بيت جوزها.. أومال تبات فين».