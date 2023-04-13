رضوى الشربيني في «أنا والقناع»: وصيت الستات على الرجالة.. ده كلامي من 7 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت المذيعة رضوى الشربيني، أنها قدمت نصائح للسيدات للحفاظ على بيوتهن، لدرجة أنها قالت: «لو تقدري طبق مية وملح (كناية عن غسل قدميه)»، لافتة إلى أنها تقول ذلك منذ 7 سنوات كاملة.

رضوى الشربيني تكشف عن فيديوهات لا تلقى رواجا

واستنكرت رضوى الشربيني خلال لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة» عدم نشر هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ما يعرض هو العكس تمامًا، مؤكدة أنها تنشر هذه الفيديوهات على قناتها الخاصة، لكنها لا تلقى نفس رواج الفيديوهات الأخرى.

واستطردت رضوى الشربيني: «معنديش فكرة مين اللي صدر إن رضوى الشربيني بتقول اضربي الراجل بالنار، وطلعي من بقك نار زي الديناصورات لما تشوفي الراجل في أي حتة»، مضيفة: «لحد دلوقتي معنديش فكرة مين اللي صدر الفكرة دي».