رضوى الشربيني تكشف عن مواصفات الرجل في عيونها عبر «أنا والقناع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت رضوى الشربيني عن مواصفات الرجل في عيونها، معتبرة أن الرجل الحقيقي لديه مبدأ الدين المعاملة، مضيفة: «الراجل الحقيقي لازم يكون قوي ومش قوي بعنتظته وصوته العالي وشخطه ونطره».

الرجل القوي يقويكي ميستقواش عليكي

وأكدت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «الرجل القوي يقويكي ميستقواش عليكي، وحتى عند الفراق يجيبك قدامه ويقولك أنا مش عايز أكمل ولا يجرحك ولا يخونك ولا يهينك».

وتابعت رضوى الشربيني: «الراجل لازم يحاول ويكد ويسعى في الدنيا عشان يسعد نفسه ويسعدك، ولازم يكون حنين القلب»، متسائلة «أومال عنده القوامة ليه؟».

رضوى الشربيني: الراجل لازم يكون ضهر وسند وموجود عند اللزوم

واستطردت: «الراجل لازم يكون ضهر وسند وموجود عند اللزوم، ومبيضحكش على بنات الناس ولا بيهينهم»، مؤكدة أن هذا النموذج موجود، وقابلته من قبل في حياة أخريات، وكانت تنصحهن بالحفاظ عليه وتحمله وامتصاص غضبه.