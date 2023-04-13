للمقبلين على الزواج.. أماكن وخطوات عمل الفحوصات الطبية قبل عقد القران

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت وزارة الصحة والسكان على توعية المواطنين المقبلين على الزواج، بضرورة الخضوع لفحوصات ما قبل الزواج، وذلك للاطمئنان على صحة الطرفين قبل عقد القران، ونشرت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج، وأماكن الوحدات بكل محافظات الجمهورية، ومواعيد العمل في المبادرة.

متى تتم فحوصات ما قبل الزواج؟

وقالت وزارة الصحة والسكان: «احرصوا على عمل فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على صحتكم قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 14 يومًا».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، إن الفحوصات الآمنة تحمي من انتقال العدوى بالأمراض، كما إنها تتم في خصوصية تامة.

أماكن تواجد الوحدات

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أماكن تواجد الوحدات، موضحة أنها متوافرة بكل محافظات الجمهورية.

ولمعرفة أماكن تواجد الوحدات، اضغط هنا

خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج

ولمعرفة خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج، اضغط هنا

مواعيد العمل في المبادرة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية، أن مواعيد العمل في المبادرة، خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

قائمة الفحوصات الخاصة لإتمام الزواج

وكانت الجريدة الرسمية نشرت من قبل قرار وزير الصحة والسكان رقم 22 لسنة 2023 قائمة التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج، التي يشترط القيام بها من قبل الطرفين.

ومن بين الشروط والتحاليل التي حددتها وزارة الصحة للمخطوبين والمقبلين على الزواج، والتي حددت أيضا سعرها، من بينها فحوص التهاب الكبدي «سي وبي»، والإيدز بسعر 35 جنيها.

وفحوص اختبار فصائل الدم، بسعر 15 جنيها، وتبلغ قيمة تحليل نسبة الهموجلوبين 15 جنيها، وتحليل الـHR، بسعر 25 جنيها، والتلاسيميا وفقر الدم 80 جنيها، الذي يعد اضطراب دم وراثي يؤدي إلى خفض نسبة الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي وتتسبب في فقر الدم.

كما جاء سعر تحليل نسبة السكر في الدم بقيمة 10 جنيهات.