هل عايدة العين الثانية في بيت جعفر العمدة؟.. هددت بالانتقام منه وأخفت عنه سرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مشوقة وتفاصيل متصاعدة في كل حلقة من مسلسل جعفر العمدة، الذي استطاع تحقيق نجاح جماهيري كبير، منذ عرض الحلقة الأولى من العمل، فلم تنتهِ حلقة من حلقات العمل إلا والجمهور متشوق لأحداث الحلقة التالية، في ظل صراعات «جعفر» مع عائلة «فتح الله» وبحثه عن «بلال شامة» الذي قام بخطف نجله منذ 19 عاما.

عين في بيت جعفر العمدة

«إحنا لينا عين جوه بيت جعفر».. جملة قيلت على لسان الفنان منذر رياحنة، الذي يجسد شخصية «شوقي فتح الله» مؤكدًا إن هناك «جاسوس» ينقل له الأخبار قبل أن تكشف الحلقات الأخيرة إن الجاسوس هو «سعدية الخادمة» التي تنقل تفاصيل المنزل إلى عائلة «فتح الله».

هل عايدة العين الثانية في بيت جعفر العمدة؟

وعلى الرغم من اكتشاف «جاسوس» منزل جعفر العمدة، إلا أن هناك شكوكا كبيرة طالت الفنانة زينة، التي تقوم بدور الزوجة الرابعة «عايدة»، على الرغم من إن «جعفر» وصفها بالحب الحقيقي الذي طال انتظاره.

أسباب تدفع عايدة للانتقام

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسباب تدفع «عايدة» للانتقام من «جعفر العمدة»، والتي جاءت على النحو التالي:

- زواج مقابل المال

«عايدة» كان موقفها واضحا منذ البداية، إذ أكدت أنها لم تتزوجه عن حب مثل باقي زوجاته، لكنه زواج مقابل حصول على الأموال.

- هددت بالانتقام منه

هددت «عايدة» بالانتقام من «جعفر» بعد وفاة والدها، إذ تعتقد إنه سبب في وفاته، بسبب تأجيله إعطاء المال لها لإنقاذ والدها من الحبس، لكن تأخيره تسبب في وفاة الأخير.

لتقرر «عايدة» إخفاء نبأ وفاة والدها والاستمرار في طلب الأموال منه.

- أخفت عنه سرها

على الرغم من تقربها منه وسفرهما سويًا، فأن «عايدة» لاتزال تخفي عن «جعفر» سر وفاة والدها في السجن، حتى الآن، في محاولات لتنفيذ خطتها تجاه، وهي الحصول على الأموال.