«يا ترى مين اللي ضرب «عايدة» زوجة جعفر العمدة؟».. الجمهور يتوقع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات عديدة مازالت تدور في أذهان الجمهور حول الشخص المتسبب في ضرب «عايدة» الزوجة الرابعة للفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الذي لاقى إعجاب الكثير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق أولى حلقاته.

الشخص المتسبب في ضرب «عايدة»

لم يتم الكشف عن الشخص المتسبب في ضرب عايدة الدور الذي تجسده الفنانة «زينة» منذ انتهاء الحلقة الـ 15 من المسلسل حتى الآن، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن الشخص المتسبب في ذلك خاصة بعد أن تم الكشف عن الشخص المتسبب في خطف ابن جعفر وهي زوجته دلال الدور الذي تجسده الفنانة «إيمان العاصي».

يتوقع الجمهور عددا من الشخصيات التي من الممكن أن تكون الشخص في ضرب «عايدة» الزوجة الرابعة لجعفر العمدة، حيث دارت الآراء ما بين «نرجس» الدور الذي تجسده منه فضالي و«صباح» شقيقة جعفر.

بالعودة للأحداث السابقة، فإن الأشخاص الذين يدخلون دائرة الشك فيما يتعلق بمحاولة مقتل «عايدة» جاءت من ضمنهم «دلال» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، بسبب حديثها مع «ثريا» عن رغبتها في قتلها، في وقت سابق: «ما تيجي نخلص من عايدة نقتلها»، وما يزيد دائرة الشك أيضا، هو ظهور علاقة «دلال» بخاطف ابن جعفر «بلال شامة».

مسلسل جعفر العمدة

أحداث مثيرة شهدها مسلسل جعفر العمدة، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 منها لحظة تجسس الشغالة على «صفصف» الدور الذي تجسده الفنانة هالة صدقي أثناء تواجدها في غرفتها وكشف سر دلال التي كانت السبب في خطف ابن جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.