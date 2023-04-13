5 عادات تجميلية تضر نضارة بشرة وجهك.. ما علاقة مياه الصنبور؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتعدد العادات التجميلية السيئة التي تلجأ إليها بعض السيدات، وبدلًا من معالجة مشكلات البشرة خاصة الوجه، إلا أنها تؤدي إلى حدوث أضرارا عديدة، لذا يجب الانتباه لها وأخذ الحذر منها، حتى لا يتفاقم الأمر، ويزداد الوضع أكثر تعقيدا وخطورة.

عادات تجميلية تسيء ببشرة الوجه

ووفق ما ذكر موقع «العربية»، تتمثل تلك العادات التجميلية التي يجب الحذر منها في كل من:

1- غسل الوجه بماء الصنبور

ذكر خبراء التجميل أن ماء الصنبور عادة ما يحتوي على نسبة عالية من المياه الكلسية التي تسبب جفاف الجلد، وتؤدي إلى زيادة المسام، لذلك يفضل الابتعاد عن استخدامها واستبدالها بالمياه المعدنية أو المياه الخاصة بتنظيف البشرة.

2- فرك البشرة عند تجفيفها

يتسبب عادة فرك البشرة بقوة عند تجفيفها إلى إزالة العديد من الزيوت الطبيعية بالبشرة، لذلك ينصح باستخدام مناشف مصنوعة من ألياف المايكروفايبر عند تجفيف الوجه.

3- الإفراط في استعمال كريم الأساس

الاستخدام المفرط لكريم الأساس يجعل البشرة مجهدة ومتعبة، مع التسبب في جفافها بمرور الوقت، لذلك ينصح خبراء التجميل باستخدامه لإطلالات المناسبات والسهرات فقط.

4- الإفراط في تقشير البشرة

يتسبب الإفراط أيضًا في تقشير البشرة بجفافها البشرة، إلى جانب توسع مسامها، وزيادة إفرازاتها، لذا يُنصح بتقشيرها مرة واحدة فقط أسبوعيًا، حتى التخلص من الخلايا الميتة ومساعدتها على التجدد.

5- محاولة إزالة البثور

تتسبب تلك المحاولات في إزالة البثور من خلال الضغط عليها بأذى كبير للبشرة، كما أنها قد تؤدي إلى حدوث التهاب الجلد وظهور ندبات يصعب التخلص منها على المدى القريب، لذلك يفضل الذهاب إلى صالون مختص أو التخلص منها بالأدوات التجميلية الطبية المخصصة لها.