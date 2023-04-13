الامارات | الأردن: حبس امرأة سرقت علبة حليب لإطعام طفلتها .. ثم إطلاق سراحها بكفالة 15 الف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت السلطات القضائية في الأردن بتوقيف امرأة لمدة 14 يوماً قبل ان تقرر إطلاق سراحها بكفالة قدرها 10 الاف دينار (حوالي 15 الف دولار) وذلك إثر سرقتها علبة حليب لطفلتها بحوالي 5 دولارات.

وكشف مصدر أمني حسب صحيفة ”الغد” الأردنية، عن قيام امرأة أردنية بسرقة علبة حليب بقيمة 3.75 دينار من أحد المولات في محافظة الزرقاء لتطعم طفلتها ذات الثلاث سنوات.

وفي التفاصيل أن المرأة المطلقة من زوجها وعلى خلاف مع عائلتها بسبب الميراث، كانت تمُر بضائقة مالية ولا تستطيع إطعام طفلتها الوحيدة.

حيث أنه وقبل يومين وبسبب بكاء الطفلة المتكرر، ذهبت الأم إلى أحد المولات بجانب بيتها وسرقت علبة حليب الأطفال لإسكات طفلتها، لتقوم إدارة المول بكشف سرقة المرأة من خلال الكاميرات.

وتم تحويل الأم إلى الجهات القضائية ليصدر قرار بتوقيفها لمدة 14 يوما، قبل أن يتم تكفيلها بقيمة 10 آلاف دينار من قبل محام متطوع.