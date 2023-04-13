حاليا بالأسواق.. أسعار تيشيرت الملكة صفصف وجعفر العمدة تبدأ من 150 جنيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققه مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان منذ انطلاق حلقاته الأولى خاصة شخصية «صفصف» التي تجسدها الفنانة هالة صدقي في المسلسل واستطاعت أن تخطف قلوب المتابعين من مختلف الدول العربية واشتهرت بكلماتها المعروفة في المسلسل الأمر الذي جعل البعض يقوم بتصميم تيشيرتات «صفصف» حبا في الشخصية.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصميم تيشيرت «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، كما أنه تم توفيره في المحلات ليصبح موضة 2023، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يتفاعل معه ويتساءل عن سعره التي سوف نوضحه في السطور التالية:

سعر تيشيرت «صفصف»

يتراوح سعر تيشيرت «صفصف» الدور الذي تجسده الفنانة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة ما بين 150 : 170 حسب الخامة المطلوبة في التصميم: «التيشيرت المطبوع بيكون سعر مش غالي وإحنا بنحط عليه الشخصية اللي بتكون مطلوبة» وذلك بحسب ما رواه سامح طليب صاحب محل ملابس بمحافظة المنيا في تصريحات لـ«هن».

لم يكن تيشيرت «صفصف» فقط الذي انتشر في محلات الملابس ولكن أيضا انتشر تصميم لتيشرت «جعفر العمدة» والذي يتراوح سعره أيضا مابين 170 و300 جنيه في الأسواق المحلية، كما أنه يبلغ سعره في موقع يزعم إمكانية تصديره بحوالي 896 جنيها.

نشرت الفنانة صدقي عبر حسابها الشخصي على «انستجرام» صورة لتيشرت «صفصف» ومازحت جمهورها، قائلة: «الأهم ما يكونش اكتر من التيشيرتات ممكن شنطة صفصف وبس على كده الله يخليكوا».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.