هل نترك الملابس الشتوية بعد تحسن الطقس؟.. «الأرصاد» تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقلبات جوية شديدة شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات؛ إذ انخفضت درجات الحرارة وسط سقوط الأمطار الرعدية الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتساءل عن استمرارية ارتداء الملابس الشتوية أم تخفيفها خاصة مع موعد اقتراب عيد الفطر المبارك.

«الأرصاد» تحسم حالة الطقس

حالة من الحيرة تسيطر على عدد كبير من المواطنين من أجل شراء ملابس العيد هل يتم شراء ملابس شتوية أم صيفية؟ وهذا ما أجابت عنه الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«هن»، قائلة: «الفترة المقبلة من شهر أبريل تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة، ولكن لم يأت وقت ارتداء الملابس الصيفية بعد، ويجب مراعاة عدم تخطي الملابس الشتوية».

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

وفيما يخص التعامل مع التقلبات الجوية، قدمت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد عدد نصائح يجب على الأشخاص اتباعها لتجنب مخاطر الجو ومنها ضرورة عدم التخلي عن ارتداء الملابس الشتوية، حتى إن اضُطر البعض إلى تخفيف الملابس قليلًا خلال فترات النهار مع زيادة سطوع أشعة الشمس، وأيضا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، لعدم الإحساس بحرارة الطقس خاصة مع أوقات الصيام.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك موضحة أن الطقس يميل للبرودة صباحًا مع الشعور بالدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.