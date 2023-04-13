ملابس العيد 2023.. نصائح مهمة قبل الشراء منها «الموضة المناسبة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تبدأ الأمهات النزول إلى الأسواق لشراء ملابس للعيد 2023، إذ تبحث الأمهات عن الأناقة وكل ما هو لطيف وجديد، لذلك نقدم في هذا التقرير نصائح قبل اختيار أفضل أشكال الملابس للأولاد والبنات.

نصائح قبل شراء ملابس العيد

قبل الذهاب لشراء ملابس للعيد 2023 لابد أن تتعرفي أولا على الموضة لمناسبة لهذا العام، وهي البحث عن المواد الخام الأكثر استخداما، بحسب موقع «babygoapparels» البريطاني.

الألوان الساطعة والمطبوعات الغامقة، هي اتجاه شائع لارتداء الأطفال خلال أشهر الصيف والربيع، لذلك فكري في شراء ملابس باللون البرتقالي، الأصفر، الوردي، والأخضر النابض بالحياة، بالإضافة إلى مطبوعات أزهار أو حيوانات.

من الضروري اختيار أقمشة مريحة وعالية الجودة قبل شراء ملابس للعيد 2023، بالإضافة إلى أن تكون مناسبة لأطفالك الصغار، مع مراعاة الأرصاد، فمن الممكن أن اختيار ملابس خريفية تتناسب مع الطقس.

من الممكن في ملابس عيد الفطر 2023، أن تشتري الألوان الهادئة أو الألوان الساطعة والمطبوعات الغامقة، إذ أنها مناسبة لارتداء الأطفال خلال أشهر الصيف والربيع، لذلك فكري في شراء ملابس الفساتين ذات الألوان المبهجة.

ملابس العيد 2023

تتنوع الملابس بين قطعة واحدة للفتيات في صورة فساتين صيفية زاهية، وبالنسبة للولاد فنجد القطعة الواحد في صورة سالبوت أولادي، كما على مستوى القطعتين فنجد البلوزات البناتي نصف كم والجيب شورت، وفي المقابل التيشرتات الأولادي بنصف كم والقمصان الصيفية الخفيفة على بنطلون جبردين أو شورت قصير.