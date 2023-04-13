طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة.. 9 خطوات سهلة واقتصادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، الذي تحرص فيه ربات المنازل على إعداد البسكويت والكحك والغريبة والبيتيفور، بأشكال وأصناف مختلفة على طريقة كبار الشيفات، ومن بينهم الشيف محمد حامد، الذي له شريحة كبيرة من الرجال والسيدات، ومن بين الأسئلة الذي يتلقاها بالتزامن مع عيد الفطر هي طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة، بأقل وقت ومجهود والتي يمكن تناولها بعد أداء الصلاة وخلال أيام العيد.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة، على طريقة الشيف محمد حامد، الذي يقدم وصفات سهلة وفي متناول الجميع بوصفات اقتصادية سهلة تتناسب مع الأمهات وجميع الشرائح، والتي توفر الوقت والمجهود، ويفضل تناولها الأطفال نظرا إلى مذاقها الطيب والشهي سواء سادة أو بالشيكولاتة.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة للشيف محمد حامد

مقادير بسكويت النشادر

بيض

فانيليا

لبن

5 كيلو دقيق قمح

نشادر

سمن

سكر

طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة

الخطوة الأولى: خلط السكر والسمن وعليهم الفانيليا في وعاء مع الخفق الجيد.

- الخطوة الثانية: إضافة البيض وضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

- الخطوة الثالثة: وضع السمن مع خلط المكونات جيدا، حتى ذوبان السكر بشكل جيد.

- الخطوة الرابعة: إذابة النشادر إلى اللبن مع الخلط جيدا.

- الخطوة الخامسة: إضافة الدقيق إلى الخليط ونقليبه جيدا للحصول على عجينة.

- الخطوة السادسة: إضافة باقي اللبن إلى الخليط، للتماسك الجيد.

- الخطوة السابعة: ترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر.

- الخطوة الثامنة: تقطيع العجينة ودهن الصاج بالسمن ووضعها في الماكينة ورصها.

- الخطوة التاسعة: إدخال العجينة الفرن للحصول على لون أصفر، ثم وضعها في علب محكمة الغلق وتناولها خلال أيام عيد الفطر.