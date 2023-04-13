طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند.. خطوات سهلة «مش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت العيد من المخبوزات الأساسية التي تقدمها السيدات في أيام عيد الفطر المبارك، إذ يمكن تحضيره بأشكال مختلفة ووصفات عديدة لها مذاق حلو ومميز خاصة، وفيما يلي نقدم طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند في البيت مثل المحلات لتتمكني من صنعها بحرفة محلات الحلويات والمخابز الشهيرة.

طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند

مكونات بسيطة تتطلبها طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند على حسب الشيف فاطمة أبوحاتي التي تعد من الوصفات التي يسهل تحضيرها، ولا تحتاج إلى مجهود شاق أو وقت طويل.

- المقادير:

كيلو دقيق

2 كوب سمنة باردة

2 كوب ونصف سكر بودرة

كوب من عصير البرتقال

4 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة من أصنص البرتقال

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

رشة من الملح.

طريقة التحضير

- في البداية يجرى وضع السمنة مع السكر، وضربهم في العجان أو باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يتحول القوام إلى كريميز.

- ضعي الفانيلا مع البيض واخلطيهم بشكل جيد حتى يختفي البيض تماما.

- خلط الدقيق مع كل من البيكنج باودر والملح.

- وضع عصير البرتقال على الخليط حتى يصبح متجانس.

- تغطي العجينة واتركيها داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق.

- ضعي العجينة داخل كيس حلوان وشكليها إلى أصابع في صينية مدهونة بالزيت البسيط.

- وضع البسكويت في الفرن حتى يستوي تماما.

طريقة عمل البسكويت بجوز الهند

وعن طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند يمكن توفير المكونات التالية:

كوب من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب كبير من جوز الهند المبشور

كوب من السكر

بيضة

نصف كوب من الزبدة الذائبة

طريقة التحضير

- وضع الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند والسكر في وعاء كبير.

- تقلب المكونات مع بعضها ونضيف إليها البيض والزبدة، وتعجن المكونات باستخدام اليد

- تشكل العجينة إلى أشكال البسكويت وترص في صينية.

توضع في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتى نحصل على اللون الذهبي.