من هي مها نصار الشهيرة بعبارة «يا مستر» في ضرب نار؟.. زوجة مخرج شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجوه جديدة ظهرت في مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، واستطاعت أن تبرز مدى قدرتها في التمثيل، كما خطفت قلوب العديد من المتابعين منهم الفنانة مها نصار التي تجسد دور صديقة «مهرة» في مسلسل ضرب نار، وخلال أحداث المسلسل قدمت مواقف لم يتوقع الجمهور أنها ستفعل ذلك في صديقتها.

معلومات عن مها نصار

خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل خانت الفنانة مها نصار التي تجسد دور «سحر» في المسلسل صديقتها مهرة التي ولتها إدارة أحد فروع المصانع التي يمتلكها زوجها، ما جعل الكثير يسأل من هي مها نصار؟

- تعشق التمثيل منذ طفولتها وكانت تقوم بالتمثيل أمام المرآة وتقوم بتقليد الفنانين.

-عملت كعارضة أزياء وأيضا راقصة باليه.

- بدايتها بالتمثيل كانت في مسلسل «اغتيال شمس» وجرى ترشيحها من قبل المخرج مجدي أبو عميرة للتمثيل في المسلسل.

- زوجة المخرج حسين المنباوي الذي أخرج مسلسل سوق الكانتو، وكانت تشارك فيه.

مسلسل سوق الكانتو

إطلالة مميزة ظهرت بها الفنانة مها نصار في مسلسلات رمضان 2023، حيث شاركت في مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، إذ جسدت دور فاطمة بنت مصرية من عائلة أمير كرارة وتكشف الأحداث عن تطورات ومفاجآت خاصة بالشخصية، وتدور أحداثه قبل 100 عام.

مسلسل تحت الوصاية

فى مسلسل تحت الوصاية، تلعب شخصية «سناء»، شقيقة الفنانة منى زكي، وشخصيتها يمكن وصفها بأنها بنت البلد «الجدعة»، التي تقف بجانب شقيقتها وتدعمها دائما.