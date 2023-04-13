دعاء مستجاب لكل مهموم قبل الإفطار.. كان يردده النبي يوميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال شهر رمضان يتقرب العبد من ربه بإقامة الصلوات والشعائر الدينية، والإكثار من الدعاء والاقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتعد الأدعية التي تفرج الهموم من أكثر ما يردد قبل الإفطار، لذا يرغب المسملون في معرفة صيغة دعاء مستجاب لكل مهموم قبل الإفطار.

دعاء لكل مهموم.. كان يردده النبي

تمثل صيغة دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان، الذي يردده النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حددها الدكتور محمد وهدان، خلاله برنامجه على قناة الناس، إذ قال: «لو حد ظلمك تسامحي اللي ظلمك ولا لا، أنتي تسامحيه ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعايز أقولك حاجة، عايزة ربنا يكرمك، ويسترك وينصرك على من يعاديكي، تعالي كدا بالليل حينما يرخي الليل سدوله، تغار النجوم، الكون قد ذف في عباءة سوداء، يخلو كل حبيب إلى حبيبه، وتخلين أنتي إلى حبيبك الله سبحانه وتعالى، افرشي السجادة واتوضي واسجدي لربنا سبحانه وتعالى».

وأشار الدكتور محمد وهدان، الدعاء الذي يردده كل مظلوم ومهموم، كالتالي: «اللهم إني أُشهدك أني قد سامحت كل من ظلمني ابتغاء مرضاتك يارب العالمين، وعفوت عن كل من اغتابني أو شتمني أو آذاني أو نال مني أو أساء لي سرا أو علانيةً اللهم إني عفوت عن عبادك من أجل مرضاتك فاغفر لي ولوالدي يا أرحم الراحمين».

دعاء قبل الإفطار

هناك كثير من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلمين قبل الإفطار، من بينها:

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ، وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة نبيّك سيدنا محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، وعملاً بكتابك واتّباعاً لسنة نبيّكَ، اللهمّ اجعلني أخشاكَ كأنّي أراك، أبداً حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تُشقني بمعصيتِك، اللهمّ كن لنا ولا تكن علينا، ومُنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي طاعتك اجتهادنا، وعليكَ توكّلُنا واعتمادنا واختم بالسعادة والرضوان آجالنا يا أرحم الراحمِين.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

- اللهم إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلّأ أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدٌ أَن تُيسّر لي ما أريد، وتحقق لي ما أتمنى إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير يا رب العالمين.

- اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

دعاء الصائم في رمضان

ومن بين الأدعية التي يرددها الصائم في رمضان:

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي).

- اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.