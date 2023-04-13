دلال في جعفر العمدة تثير تساؤلات ابنة إيمان العاصي: «أعرف إزاي أنك مش خطفاني»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مقطع فيديو طريف مصور لا يتجاوز مدته ثوانِ معدودة، ظهرت فيه الفنانة إيمان العاصي، مع ابنتها ريتاج عيسى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثار فضول الكثير من المتابعين والجمهور حتى الفنانات داخل الوسط الفني، يتعلق بمسلسل جعفر العمدة، التي تشارك فيه الأم بدور دلال، إحدى زوجات محمد رمضان، التي تلعب دور أساسي في سياق الأحداث وتسلسلها، خاصة بعد العلاقة التي تربطها بـ بلال شامة، وقصة تخطيطها لاختطاف ابن زوجها قبل 19 عاما.

ابنة إيمان العاصي: «أعرف منين أنك أمي»

وعلقت ابنة الفنانة إيمان العاصي، على مقطع الفيديو التي شاركته وظهرت خلاله مع والدتها، قائلةً: «أعرف إزاي إنك أمي مش خطفاني زي ابن جعفر العمدة».

لقي مقطع الفيديو الطريف بين الأم وابنتها فضول الكثير واستحسان المتابعين، خاصةً بعد تعليق الفنان إيمان العاصي، موجهة رسالة لابنتها قائلةً: «حتى انتي»، وجاء تعليق الفنانة راندا البحيري، ردًا على كلام الابنة قائلةً: «ماتقلقيش يا ريتاج، أنا شوفتك وأنتي في بطنها وهي حامل فيكي».

الكثير من تعليقات الجمهور تضامنا مع ابنة الفنانة إيمان العاصي، كان من بينها: «صدمتينا يا دلال، بنتك عندها حق تسأل السؤال ده، مخبية إيه تاني يا دلال، جعفر هيروقك يا دلال».

علاقة دلال بخطف ابن جعفر العمدة

مكالمة هاتفية خلال أحداث الحلقة 21، في مسلسل جعفر العمدة، كشفت عن سر أخفته دلال لمدة 19 عاما، وخيانتها لزوجها وتدبيرها اختطاف ابنه، واتفاقها مع بلال شامة الذي يساومها وإخباره بأن ابن جعفر عايش ولم يمت، وطلب منها 15 مليون جنيه لقتله والتخلص منه.

خلال المقابلة بين دلال وبلال شامة، التقط شخص أرسله شوقي فتح الله شقيق دلال صورة تجمعها مع بلال شامة، وذلك لمعرفة ما الذي تفعله ويدور في دماغها، حتى يستغلها ضدها ويساوم جعفر العمدة عليها.