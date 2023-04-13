تفاصيل طلاق البلوجر نوران نصر ومحمد فرج بعد 3 سنوات.. الخلافات بدأت من شهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضجة كبيرة يثيرها البلوجر الشهير محمد فرج في كل خطوات حياته، إذ أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وبعد ذلك انتقل إلى موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليشارك متابعيه ومحبيه دائما بكل ما هو جديد في حياته، وتفاصيل المحتوى المختلف الذي يقدمه، فكان هذا هو الحال عند اختياره نوران نصر للارتباط، ثم الخطوبة والزواج، في كل مرة كان محمد فرج ونوران نصر هما الترند السائد، وبطبيعة الحال تحول طلاقهما أيضا إلى موضوع الساعة فما هي التفاصيل؟

تفاصيل طلاق محمد فرج ونوران نصر

عبر خصاية القصص القصيرة أعلن محمد فرج انتهاء علاقته بـ نوران نصر نهائيا بعد ما يقرب من 3 سنوات بين زواج وخطوبة وارتباط، ما فاجأ البعض لأنه كان دائما ما ينشر تفاصيل بينهما تدل على الحب العميق المتبادل بين الطرفين، ولكن كواليس هذا الطلاق بدأت منذ حوالي شهر ومحبي الثنائي تمكنوا من ملاحظة الاختلاف الشديد في علاقتهما.

وقال محمد فرج إن الانفصال جرى بشكل نهائي، وطلب من الجميع عدم التدخل في خصوصيتهما، أو أسباب الانفصال، لأنه أمر يخصهما بمفردهما، وقال إن كل شيء قسمة ونصيب لذلك فهو راض بالأمر الواقع وبقضاء الله، وطلب من معارفه وأصدقائه عدم التحدث في الموضوع أو الحكم عليه أو عليها لأنه لن يسمح لأحد بأن يتحدث في سيرتها، وكذلك يجب تجنب الظلم، وأكد أن القرار جرى بالتراضي بين الطرفين وبمنتهى الأدب، وأكمل «مش محتاج أقول الموضوع صعب عليا إزاي بس ربنا مش بيجيب حاجة وحشة».

متى بدأت المشكلات؟

تلك المشكلة ليست الأولى بين محمد فرج ونوران نصر، فقد سبق وانفصلا خلال الخطوبة بعد حوالي 4 أشهر من إعلانها، وكتب محمد فرج عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»، كلمة «single»، ولكنهما عادا من جديد، بصور جديدة وأعلنا عودتهما مرة أخرى، وبعد أشهر قليلة تزوج الثنائي وسط أجواء احتفالية كبيرة وضجة واسعة.

ومنذ حوالي شهر لاحظ متابعي الثنائي حذف كل الصور التي تجمعهما عبر موقع «إنستجرام»، كما تظهر نوران نصر منذ تلك الفترة بدون دبلة زواجها، ومحمد فرج أيضا لا يرتديها، فضلا عن أن الثنائي ألغى المتابعة عبر الموقع الشهير، وهي ما كانت بمثابة علامة بارزة على انفصال الثنائي، ليعلنه فرج بشكل حاسم دون الإعلان عن سبب الانفصال.

من هي نوران نصر؟

نوران نصر هي بلوجر أصبحت مشهورة بعد ارتباطها بـ محمد فرج وإعلانهما قراءة الفاتحة، بنشره تلك الصور.

تبلغ من العمر 26 عاما وتكبر محمد فرج بعام واحد، وقال الثنائي من قبل عن هذا الفارق أنه غير مهم، بينما الأهم في العلاقة الحب والاحترام المتبادل.

روى محمد فرج قصة ارتباطه بـ نوران نصر، فهي شقيقة بلوجر شهيرة تدعى ندى نصر، وقد كان معزوما لديها وعندما رأى نوران أعجب بها إعجابا شديدا، وكان ذلك منذ 3 سنوات، وبدأت العلاقة منذ هذا الحين.

وعلى الرغم من أن نوران أصبحت مشهورة منذ ارتباطها بـ محمد فرج، فقد كان حسابها خاصا على «إنستجرام»، إلا أنه يتابعها حاليا ما يزيد عن 900 ألف شخص.

تجمع نوران نصر علاقة طيبة بعائلة محمد فرج ودائما ما كانت تصفهم بعائلتها، وكذلك كانت تجمعها علاقة صداقة بشقيقته ودائما ما ينشرون صورا سويا، إلا أنها والعائلة ألغوا جميعهم المتابعة عبر السوشيال ميديا بعد الانفصال.

من هو محمد فرج؟

جدير بالذكر أن محمد فرج واحد من أشهر البلوجرز المصريين ويتابعه عبر «إنستجرام» وحده ما يزيد عن 3 ملايين متابع، بالإضافة إلى متابعين «تيك توك»، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

بدأ محمد فرج من «يوتيوب» ومن «تيك توك»، فقد كان شهير للغاية بفيديوهاته الكوميدية، ثم بدأ في إنتاج فيديوهات مع مشاهير على «يوتيوب» ما جعله يحقق شهرة واسعة في مجال السوشيال ميديا والبلوجنج.