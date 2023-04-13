الامارات | هاري يحسم جدل حضور حفل تتويج الملك تشارلز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم قصر بكنغهام، امس، إن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا الشهر المقبل لكن زوجته ميغان ستظل في كاليفورنيا برفقة طفليها.

وتنتهي بذلك تكهنات حول ما إذا كان هاري الابن الأصغر للملك سيحضر حفل التتويج في أعقاب انتقاداته اللاذعة للعائلة المالكة منذ أن تنحى عن واجباته الملكية عام 2020.

وسيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في لندن في 6 مايو ضمن مراسم رسمية يعود تاريخها إلى ألف عام، وذلك بعد تولي والدته الملكة إليزابيث الحكم لمدة 70 عاما إلى أن توفيت في سبتمبر.