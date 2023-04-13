3 سيناريوهات لـ مصير وداد في مسلسل جعفر العمدة.. الحلقة 22 تكشف مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زيارة مفاجئة من جعفر العمدة الذي يجسد دوره محمد رمضان، لـ وداد والتي تقوم بدورها الفنانة جوري بكر، وشوقي فتح الله، الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، وسط خوف وذعر شديد من أسرته، غيّرت سير الأحداث ضمن الحلقة 21، خاصة بعد خروجه من السجن، ليكن اللقاء الأول للعروسة بعد زواجها، وخلعها لشقيقه سيد العمدة.

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معالم الخوف والارتباك كانت تسيطر على وداد، خلال المقابلة الأولى لها مع جعفر العمدة، فضلا عن تلعثمها وتعثرها في الحديث بسؤالها له عما يريد شربه وضيافته به، ليرد بكل ثبات: «قهوة سادة، هشربها في عزاكي عن قريب يا وداد»، حتى ترك المنزل بعد تهديدها بالقتل الصريح أمام زوجها الذي رفض الصلح والإدلاء بمكان تواجد ابنه الذي خُطف قبل 19 عاما.

ويُقدم «هُن» 3 سيناريوهات تحدد مصير وداد في مسلسل جعفر العمدة، خاصة بعد خروج محمد رمضان من السجن والتورط في قضية المخدرات، وزيارته لها هي وزوجها داخل منزلهما وتهديدها بالقتل، ضمن أحداث الحلقة 22 حتى نهاية المسلسل.

السيناريو الأول

من بين السيناريوهات التي خمنها جمهور مسلسل جعفر العمدة، هي أن وداد، خططت للتخلص من شوقي فتح الله وأسرته خاصة بعد المشكلات والثأر الذي بينهم وبين جعفر، بالتخطيط بالزواج منه حتى تكن العين التي توقع شوقي وأسرته في شر أعمالهم، وما قامت به من أفعال مخطط لها حتى تعرف مكان وجود ابن جعفر المخطوف منذ 19 عاما.

السيناريو الثاني

أن ينفذ جعفر العمدة تهديده ةيتسبب في مقتل وداد، ولكنه رأي استبعده البعض الأخر لعدم سعي جعفر العمدة إلى القتل، ورجح أخرون أنها ستكون على يد شوقي فتح الله بعدما حقق غرضه بقهر عيلة جعفر العمدة، وأنها ستصبح مصدر إزعاج، وقد لا ينفذ جعفر تهديده حسب رأي الجمهور لتوسل وداد إليه واعترافها على كل مخططات منزل شوقي فتح الله.

السيناريو الثالث

استمرار زواج وداد من شوقي فتح الله، وأنهم سيلاقوا نفس المصير من جعفر العمدة.