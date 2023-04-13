على طريقة مسلسل جت سليمة.. إزاي تربي طيور في بيتك وتحافظي عليها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أحداث مسلسل «جت سليمة»، الذي تلعب فيه الفنانة دنيا سمير غانم، دور البطولة، ظهرت في إحدى حلقاته، الفنانة هالة فاخر، جدة الأميرة «أحلام» التي تلعب دورها الفنانة مايان السيد، وكانت تتكلم عن عشقها لتربية الطيور، بمختلف أنواعها، ورغبتها الشديدة في شراء المزيد منهم.

وتربية الطيور، لها أساليب خاصة، تختلف كثيرا عن تربية الحيوانات الأليفة، لذا تستعرض «هن» خلال التقرير التالي، أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتعامل مع الطيور، إذا كنتِ من محبيها وتفضلين الاعتناء بها في المنزل، وفقا لما نشره موقع «cleanipedia».

تعد الطيور من الكائنات صغيرة الحجم، وجميلة الشكل والألوان، ولكن يجد الشخص صعوبة في التعامل معها، خوفا من إطعامها أطعمة تسبب لها الضرر، أو تصيبها بالأمراض، وفي الفقرة التالية نوضح أهم الطرق للعناية بتربية الطيور في المنزل.

نصائح لتربية الطيور في المنزل

ينصح مربي الطيور في المنزل بعدم التدخين بجوار الطائر، حتى فى نفس الغرفة التي يكون بها، لأن الطيور تتأثر بشكل سريع وبسهولة من دخان السجائر، لهذا يجب الابتعاد عن التدخين بقدر الإمكان.

وللحفاظ على صحة الطائر الذي تربيه في المنزل، يفضل أن يأكل البذور التي تشكل غالبية النظام الغذائي للطائر، ما يمنحه الكثير من الفيتامينات المهمة له، لكن يجب الحذر من البذور المجففة والمعبأة، يجب إطعام الطائر الخضروات مثل السبانخ والبقدونس والكرفس.

كيفية الاعتناء بطائر في المنزل

مادام الشخص يعرف كيف يعتني بالطائر، فسيكون المنزل مكان جيد ورائع له، ويجب التأكد من وصول الطائر إلى حمامات الطيور، والاستحمام، لأنه يحب الماء، وهو أمر ضروري له.

يجب جعل الطائر يحصل على بعض التمارين باستخدام الألعاب، لجعله نشيط في القفص، مع جعله يطير مرة واحدة خارج القفص فى مكان آمن لفرد جناحه، ويجب أن يكون القفص كبير بما فيه الكفاية حتى يفرد جناحيه فيه، مع تنظيم القفص بشكل دورى.

طرق رعاية الطيور في البيت

الطائر كأي حيوان أليف آخر، كالكلب والقطة، لذا يجب الاهتمام بالأمور التالية:

- التحدث إلى الطائر والاهتمام به.

- اللعب مع الطائر وتعليمه الحيل.

- تجربة تناول الطعام مع الطائر فى نفس الوقت لزيادة الروابط.

يذكر أن قصة «جت سليمة»، تدور في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى، لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.