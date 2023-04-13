طريقة عمل بلح الشام المقرمش.. وصفة سهلة من الشيف سالي فؤاد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلوى مباشرةً بعد الإفطار، إذ تجد المائدة الرمضانية تحتوي على ما لذ وطاب من الأطعمة المختلفة، ولبعض أصناف الحلوى حضور خاص ومميز، من بينها بلح الشام المقرمش، وتتفنن ربات المنازل في إعداده بأكثر من طريقة، وتقديمه للضيوف وللأسرة.

ويُقدم مطبخ «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل على طريقة الشيف سالي فؤاد، التي تقدم وصفات صحية تتناسب مع جميع السيدات، بطرق لا تزيد من الوزن وتعمل على تناسقه خلال شهر رمضان الكريم.

مقادير بلح الشام

- كوب من الماء.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- عدد 2 بيضة.

- فانيليا.

- رشة قليلة من الملح.

- ربع كوب من الزيت.

- زيت غزير للتحمير.

- كوب من الدقيق.

للشربات:

- 2 كوب من السكر.

- كوب من الماء.

- نصف ليمونة.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

- الخطوة الأولى هي وضع الماء مع ربع كوب الزيت والسكر حتى يغلي.

- الخطوة الثانية هي خلط الدقيق مع ذرة الملح وملعقة من النشا.

- يتم وضع خليط الدقيق والنشا على الماء والزيت بعد أن الغليان، ثم نقلب الخليط سريعا حتى تتكون عجينة تلم في الوعاء بشكل سريع.

- يتم رفع الخليط من على النار، وتركها حتى تهدأ قليلاً، مع إضافة البيض والفانيليا إلى العجين مع خفق العجين باستخدام المضرب اليدوي.

- يتم وضع عجينة بلح الشام في كيس الحلواني ثم نستخدم الرأس الدائرية.

- الخطوة التالية هي وضع الزيت في وعاء القلي، ونبدأ في وضع بلح الشام في الزيت البارد قبل أن نرفعه على النار، ننتهي من عمل كل حبات بلح الشام حتى تمتليء الطاسة ثم نرفعه على النار.

- يترك الخليط على النار حتى يصبح لونه ذهبي، ونضعه في الشربات.