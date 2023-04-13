استوحي جمالك من إطلالات نجمات رمضان.. عبايات صفصف وشابوهات مي عز الدين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إطلالات مختلفة لنجوم ونجمات الدراما الرمضانية لعام 2023، لفتت الأنظار ولاقت إعجاب الجمهور، إذ وقعوا في غرامها من الوهلة الأولى، حتى قلدت الفتيات البعض منها، واعتمدنها في حياتهن، إذ أضفت أناقة وجمال عليهن، كإطلالة الفنانة مي عز الدين، في مسلسل سوق الكانتو، مع الفنان أمير كرارة، من خلال البرانيط والشابوهات، الذي اعتمدها البطل أيضا، كما وقع الجمهور في لوك الفنانة دنيا سمير غانم، التي ظهرت به في مسلسل جت سليمة، بالشعر الكيرلي المجعد، الذي أظهر جمالها وأناقتها، فضلا عن عباءات «صفصف» أو الفنانة هالة صدقي ذات الإطلالات المتميزة خلال مسلسل جعفر العمدة.

ويُقدم «هُن»، إطلالات أعجب بها جمهور رمضان 2023، في الأعمال التي تشارك في الماراثون لهذا العام، التي تبرز الجمال بين أزياء الحارة الشعبية في مسلسل جعفر العمدة، والسيدات من ذوات الطبقة الأرستقراطية في مسلسل علاقة مشروعة، والكلاسيكية في سوق الكانتو.

شابوهات وبرانيط مسلسل سوق الكانتو

منذ الظهور الأول للفنانة مي عز الدين، وقع الجمهور في غرام أناقتها وجمالها الخاطف للأنظار خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو، الذي أشاد به المتابعين منذ الحلقة الأولى لعرضه، إذ تظهر بشكل جديد من خلال اعتماد البرانيط والشابوهات، التي تعود إلى فترتي العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

كما اعتمدت مي عز الدين أيضا على الشعر المموج، وارتداء القبعات الصيفية والشتوية المزينة بالخرز واللولي، وماكياج أنيق يناسب الفترة التي يبرزها العمل الدرامي، مع تنسيق ملابس مناسبة لتلك الفترة والاعتماد على القفازات التي تزين أطراف وأنامل يدها.

دنيا سمير غانم في جت سليمة

لفتت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار، بظهورها غير التقليدي خلال دراما رمضان في مسلسل جت سليمة، التي تشارك به هذا العام، إذ تخلت عن الشعر الستريت الطويل، بالمجعد والكيرلي القصير، مع نظارة طبية ترتديها خلال العمل، نالت إشادة وإعجاب الكثير من الفتيات خلال العمل، كما اعتمدت أيضا على ارتداء البرنيطة أو ما تعرف بالشابوه.

مي عمر في علاقة مشروعة

لقيت إطلالات مى عمر في مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، إعجابا شديدا من الجمهور، إذ تميزت ملابسها بهدوء الألوان، وأناقتها في اختيار الأزياء والتصاميم، واعتمدت على اقتناء الأحذية والحقائب التي تحمل توقيع دور الأزياء العالمية، التي أضفت جمالا وأناقة لإطلالتها.

عبايات صفصف في جعفر العمدة

حضور طاغ وأداء مبهر في الشكل والأداء، للفنانة هالة صدقي، خلال دورها «صفصف»، في مسلسل جعفر العمدة، تلك الحماة القوية، التي تعيش في منطقة شعبية، ما جعلها تتألق بعباءات مناسبة مع الدور، بين الألوان الفاتحة والداكنة، والإكسسوارات التي تنسقها مع كل إطلالة خاصة الذهب.