الامارات | تجربة مذهلة جديدة في قلب دبي.. بصحبة 250 تمساحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة دبي للتماسيح عن فتح أبوابها للزوّار في منطقة مشرف في 18 أبريل الجاري، لتقديم تجربة فريدة للتعرف إلى الحياة المذهلة للتماسيح وسط أجواء مرحة وآمنة.

وتحتضن الحديقة 250 من تماسيح النيل من مختلف الأعمار والأحجام، وتوفر لها بيئة مثالية تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع مجهزة بأفضل الظروف البيئية والصحية، مع تحكم آلي لدرجة حرارة مياه الأحواض على مدار العام، ومناطق خضراء رائعة تضاهي الوسط الطبيعي، إضافة إلى اتباع أعلى المعايير لضمان سلامة الزوّار خلال مشاهدة هذه المخلوقات المميزة على ضفاف الأحواض.

كما تقدم حديقة دبي للتماسيح مجموعة من التجارب الفريدة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، ومنها متحف التاريخ الطبيعي وحوض مائي (أكواريوم) مستوحى من البحيرات الإفريقية، إضافة إلى مساحات طبيعية خارجية فسيحة تمكن الزوّار من الاستمتاع بمشاهدة هذه المخلوقات عن قرب، ومراقبتها في بيئتها الطبيعية وهي تسبح تحت الماء.

وقالت متحدثة باسم حديقة دبي للتماسيح: «تشكل الحديقة تجربة مذهلة وفرصة تعليمية مميزة في قلب دبي، كما توفر أفضل الظروف البيئية والصحية لضمان سلامة التماسيح وبيوضها التي أصبحت تماسيح صغيرة الآن. ونتطلع قدماً لاستقبال الزوّار للاستمتاع بمشاهدة هذه المخلوقات المذهلة والتعرف إلى أهمية الحفاظ عليها وحمايتها».

وتعمل حديقة دبي للتماسيح على توفير مختلف الطرق والوسائل لتعريف الزوّار بهذه الحيوانات، فبالإضافة إلى وجود فريق من المرشدين الخبراء تضم عدداً من اللوحات التعليمية الموزعة على امتداد مسلك الزيارة، وتقدم برامج تعليمية مخصصة للرحلات المدرسية.

وستفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 10:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً.

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ألف متر مربع مساحة الحديقة التي تقع في منطقة مشرف.