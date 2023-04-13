الامارات | أحمد داش.. نجومية واعدة تواصل خطف الأنظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين شخصية «سيف» في مسلسل «جعفر العمدة» للمخرج محمد سامي، وشخصية «ياسين» في مسلسل «الصندوق» للمخرج مروان عبدالمنعم، يواصل الممثل المصري الواعد أحمد داش لفت الأنظار إلى موهبته، معتمداً على التنويع في أدواته التعبيرية، وقدرته على لفت انتباه الجمهور إلى نجوميته المبكرة، التي كرّسها عبر مشاركاته المتلاحقة في عشرات الأعمال الدرامية ما بين السينما والتلفزيون، ما يبشر بصناعة نجم مستقبلي واعد بكثير من المفاجآت والنجاحات.

صدقية

في مسلسل «جعفر العمدة» يقف أحمد داش مرة أخرى أمام محمد رمضان، بعد لقاء أول في مسلسل «البرنس» للمخرج محمد سامي، الذي اختاره حينها لتجسيد شخصية «عادل» شقيق رضوان الأصغر، فبرع الفنان الصاعد آنذاك، في تجسيد شخصية المدمن المستهتر بإتقان لافت أشاد به النقاد والجمهور على حد سواء، ليكرر تميزه مجدداً هذا العام، في شخصية «سيف»، الابن المفقود الذي يبحث عنه جعفر العمدة منذ انطلاق بث حلقات العمل الجديد، إذ نجح أحمد داش في تجسيد تفاصيل شخصية الشاب الفقير العصامي الذي كبر وسط بيئة شعبية تحفل بكثير من الصراعات والخلافات، فرآه الجمهور بارعاً في مشهد حزنه على وفاة والدته بالتبني، التي جسّدت دورها الفنانة لبنى ونس، وكذلك في مشهد العنف والشجار مع عائلة «فتح الله» بسبب جعفر الذي سجن أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يفرج عنه ويكتشف مفاجأة مختطفي ابنه الذي تم بالاتفاق بين أعدائه «بلال شامة» وزوجته «دلال» التي تؤدي شخصيتها الممثلة إيمان عاصي.

«الصندوق»

وبالتوازي مع النجاحات التي مازال يحققها أحمد داش في هذا العمل الأول، يتصدى الفنان الشاب كذلك هذا العام، وللمرة الأولى في مسيرته، لدور البطولة في مسلسل «الصندوق» الذي ينتمي إلى عالم الجريمة والغموض، والذي شهد عودة النجمة المصرية سماح أنور إلى ساحة الدراما، إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم هدى المفتي وعلي قاسم.

وكشفت الحلقات الأولى من «الصندوق»، الذي تعرض حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان، عن مجموعة من الأحداث الغامضة التي تصادف احتفال صانعة المحتوى «ريم» بعيد ميلادها، حيث يصلها صندوق غامض بداخله محتويات غريبة وغير مفهومة ورسائل يطلب فيها إنقاذ شخص قبل مقتله.

من ثم، يدفع الفضول الأصدقاء الثلاثة (يوسف وريم وياسين) للبحث عن فك رموز هذا الحدث، وكشف غموض الصندوق، فتتوالى الأحداث مع قرار الأصدقاء، في إطار مشوق من الغموض والمفاجآت غير المتوقعة، لتحمل المشاهد نحو محطات جديدة من رحلة أبطاله المضنية نحو المجهول.

إطلالات

18 مسلسلاً وستة أفلام سينمائية حتى الآن، هي حصيلة إطلالات الممثل الشاب أحمد داش، الذي بدأ ظهوره في الإعلانات قبل أن يشارك في بطولة فيلم «لا مؤاخذة» للمخرج عمرو سلامة في 2014، لافتاً الأنظار إلى موهبته الفنية، ومنتقلاً لاحقاً إلى المشاركة في مسلسل «إمبراطورية مين» للمخرجة مها أبوعوف، التي كانت أول من اكتشف موهبته. بعد ذلك، أتيحت لداش فرصة المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «سراي عابدين»، ومسلسل «سقوط حر» للمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.

وحصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثان في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دوره في فيلم «المحكمة» للمخرج محمد أمين في 2021، فيما اختاره المخرج محمد سامي للوقوف أمام أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب» رمضان 2021، ومرتين أمام محمد رمضان، الأولى في مسلسل «البرنس» رمضان 2020، والثانية في «جعفر العمدة» المعروض حالياً.

في «جعفر العمدة» يقف داش مرة أخرى أمام محمد رمضان، بعد لقاء أول في «البرنس».

يطل داش في مسلسل «الصندوق»، الذي ينتمي إلى عالم الجريمة والغموض بدور البطولة.