الامارات | ألمانيا: مصادرة خفافيش مطهية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الألمانية، أمس، مصادرة خفافيش مطهية، ونحو طن من الأسماك غير المبرّدة، عقب إيقاف شاحنة دخلت إلى البلاد من بلجيكا.

وقالت الشرطة الاتحادية إن «دورية أوقفت الشاحنة، الإثنين الماضي، عند مخرج طريق سريع على أطراف مدينة آخن الحدودية، وعثرت على الخفافيش مخبأة أسفل الأسماك».

وقالت الشرطة في بيان إن «شكوى جنائية صدرت بحق سائق الشاحنة (31 عاماً من كوت ديفوار)، بسبب ارتكابه مخالفات مرورية، ودخوله البلاد من دون تصريح ولا وثائق ولا رخصة قيادة».

كما سيواجه السائق إجراءات إدارية لانتهاكه قواعد نظافة وتعقيم الطعام.

وتبحث السلطات المحلية فيما إذا كان السائق انتهك قواعد الحفظ في ما يتعلق بالخفافيش.

وأمرت محكمة في آخن، أول من أمس، باحتجاز السائق، ريثما يتم تسليمه للسلطات الإيطالية، حيث كان يقيم.