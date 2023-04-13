الامارات | كشف أثري جديد في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت البعثة الأثرية الهولندية - الإيطالية المشتركة من متحف ليدن بهولندا، والمتحف المصري بتورينو، في الكشف عن مقبرة لشخص يُدعى (بانحسي) من فترة حكم الرعامسة بمنطقة آثار سقارة في جنوب القاهرة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، في بيان، أمس، إن «البعثة في أثناء أعمالها التي تجريها بمنطقة آثار سقارة، خلال موسم حفائرها الحالي، نجحت في الكشف عن عدد من المقاصير الأخرى التي تعود إلى الفترة الزمنية

نفسها، ما من شأنه أن يسهم في إلقاء الضوء على تطوّر جبانة سقارة في فترة الرعامسة، كما يزيح الستار في الوقت ذاته عن أشخاص جدد لم يكونوا معروفين من قبل في المصادر التاريخية». وأضاف: «الكشف يدعم النظريات السابقة، التي ترجح أن المساحة الواقعة بين مقابر الأسرة الـ18 (مثل مقبرة مايا) أعيد استخدامها في عصور لاحقة، وبناء مقابر ومقاصير بها خلال فترة حكم الرعامسة».