صور لا تصدق لـ «خادمة صفصف» في جعفر العمدة.. «ملامحها متغيرة 180 درجة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«إحنا لينا عين جوه بيت جعفر».. جملة قيلت على لسان الفنان منذر رياحنة، الذي يجسد شخصية «شوقي فتح الله» في نهاية الحلقة الـ 19 من مسلسل جعفر العمدة، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، حينما أكد أن له «جاسوس» داخل منزل «جعفر العمدة» ينقل له أخبار الأخير، ليتصدر سؤال «مين العين اللي في بيت جعفر» محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكشفه وتجيب عنه، حلقة أمس، الحلقة الـ 20 من المسلسل الذي يُعرض على شاشة dmc.

من هي جاسوسة شوقي فتح الله في جعفر العمدة؟

وخلال الحلقة الـ20 من مسلسل جعفر العمدة، الذي عُرضت مساء أمس، جاوبت الأحداث عن السؤال، إذ أوضحت أن العين التي له داخل المنزل هي الخادمة التي تعمل لديهم، وظهرت الخادمة «سعدية»، التي تجسدها الفنانة الشابة هالة سرور، مع «كارم»، الذي يقوم بدوره أحمد عبدالله، وهي تؤكد أنها من تقوم بنقل الأخبار، لتتصدر على الفور الفنانة محركات البحث، باحثين عنها وعن هويتها.

صور لا تصدقها لـ «خادمة صفصف» في جعفر العمدة.. ملامح متغيرة 180 درجة

وبرزت هالة سرور، خلال دور «سعدية» والمقرر أن يشهد المسلسل مفاجآت في الحلقات القادمة، خاصة إنها هي «عين شوقي فتح الله»، في منزل جعفر العمدة، والتي تنقل جميع أخباره والمعلومات عن أسرته، والتي تسبببت في تسهيل أمر حبسه، وتلفيق قضية المخدرات له.

إذ باتت تظهر بمظهر غير مهندم، وربطة حجاب تقليدية، مع ملابس بسيطة تناسب طبيعة عملها، كما تخلت تمامًا عن المكياج لتظهر بشكل طبيعي، على عكس المعتاد، إذ تظهر أغلب الأوقات بأحدث صيحات المكياج.

ويرصد «هُن» عدة صور للفنانة إذ تغيرت فيها ملامحها 180 درجة، مقارنة بالدور التي تلعبه بالمسلسل.

يذكر أن هالة سرور، التي تقوم بدور خادمة الفنانة هالة صدقي في جعفر العمدة، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون بالجيزة، وفازت بجائزة أفضل ممثلة دور أول عن العرض المصري المسرحي «حكايات شرقية»، ومن أبرز أعمالها مسلسل: «كيد الحموات، ودكتور أمراض نسا».