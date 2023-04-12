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روجينا تكشف لـ«أنا والقناع» موهبة بناتها الفنية: «واحدة منهم نسخة من ماجدة زكي»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنانة روجينا

عديد من نجوم الوسط الفني يفضل أن يدخل أبناؤهم في مهنة التمثيل ويستكملون مسيرتهم الفنية وهذا ما فعلته الفنانة روجينا مع بناتها وكشفت عنه خلال استضافتها في برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

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أسئلة عديدة وجهتها الإعلامية منى عبد الوهاب للفنانة روجينا أثناء استضافتها في برنامج «أنا والقناع» الذي يعرض على قناة الحياة منها سبب دخول بناتها الفن لتجيب الأخرى أن بناتها موهوبات بالفعل ولا تفرض عليهما الدخول للوسط الفني: «بناتي دول نور عيني مايا دخلت معهد سينما قسم إخراج وهي اتربت على أكبر إيدين مخرجين في الوسط الفني وأنا اشتغلت معها في مسلسل كلابش وكانت بتعاملني معاملة صعبة في الشغل».

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تحدثت الفنانة روجينا عن بنتها مريم التي وصفتها بـ«ماجدة زكي الصغيرة» وذلك نظرا لتشابه صفاتها معها وأيضا طريقة التمثيل: «مريم بنتي دي أنا بسميها ماجدة زكي الصغيرة لأني فيها نفس الطبع والصفات وطريقة التمثيل زيها بالظبط ومفيش اختلاف وهى بتدرس في الجامعة الأمريكية قسم التمثيل».

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علاقة عاطفية من نوع خاص تجمع بين الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، دائما ما تظهر بوضوح خلال البرامج واللقاءات التلفزيوينة التي يظهر فيها الثنائي، وكيف يتحدث كل منهما عن الآخر، آخرها خلال استضافة الأولى في برنامج «أنا والقناع»، وانهيارها خلال الحديث عن فترة مرض زوجها، وكيف تصرفت خلالها، والمشاعر التي حستها آنذاك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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