الامارات | 5 نصائح... لديكور مفعم بأجواء رمضان والعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرسم الديكور المنزلي ملامح الاحتفاء بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، فمن خلال التغييرات البسيطة التي يمكن القيام بها، يتحوّل الجو في غرف المنزل، وكذلك في الحديقة، ليكون أكثر تعبيراً عن روح الشهر وكذلك العيد.

ونصحت مؤسسة علامة «بموكمي» الخاص بالديكورات، إيليف سولتاي، بالبحث عن الاختيارات التي تركز على مفهوم الاستدامة، والتي تسمح بإعادة استخدام القطع، ويمكن الاستفادة منها في ما بعد في المناسبات.

وقدمت سولتاي لقرّاء «الإمارات اليوم»، على هامش جلسة رمضانية نظمت، أخيراً، في «مول الإمارات» عن القطع التي تعبّر عن أجواء الشهر الفضيل، خمسة إرشادات أساسية يمكن الارتكاز عليها لتغيير أجواء المنزل بلمسة مستدامة ومعاصرة.

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