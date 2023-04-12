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هل تكتشف «صفصف» سر الخادمة بعد تجسسها عليها؟.. «عين شوقي في بيت جعفر العمدة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جعفر العمدة

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الـ21 من مسلسل جعفر العمدة، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 منها لحظة تجسس الشغالة على «صفصف» الدور الذي تجسده الفنانة هالة صدقي أثناء تواجدها في غرفتها وتستغرب من رد فعل ابنها جعفر بعد خروجه من السجن وتتساءل عن سبب عدم انتقامه من عائلة فتح الله وسكوته لهم.

شغالة «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة

وخلال حديثها في الغرفة أثناء تواجدها على سريرها لاحظت الفنانة هالة صدقي وجود ظل خلف الباب ويراقبها لتكشف أنها الشغالة التي تكون العين لبيت فتح الله في منزل جعفر العمدة، الأمر الذي جعلها في حالة من الانبهار قائلة: «بتعملي إيه هنا يا زفتة إنتي وحاطة ودانك كدا لي» لتلهيها الأخرى في الكلام.

شكوك سيطرت على الفنانة هالة صدقي في الخادمة التي تدعى «سعدية» أنها هل تكون السبب في توصيل الأخبار لعائلة فتح الله وتستطيع صفصف أن تكشفها وهذا ما سوف نلاحظه في الحلقات القادمة.

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مسلسل جعفر العمدة 

وجاءت من ضمن الأحداث التي شهدتها الحلقة الـ 21 من مسلسل جعفر العمدة هي خروج جعفر العمدة من  السجن واستقبلته عائلته بالزغاريط والفرحة ولكن في نفس الوقت سيطرت عليهم حالة من الصدمة نظرا لسكوت جعفر لحظة لقائله بعائلة فتح الله وعدم انتقامه منهم.

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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