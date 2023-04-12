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صدمة عائلة جعفر العمدة لسكوته أمام بيت فتح الله بعد خروجه من السجن.. ما السبب؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جعفر العمدة

صدمة كبيرة تعرضت لها عائلة الفنان محمد رمضان خلال الحلقة الـ21 من مسلسل جعفر العمدة بعد خروجه من السجن، حيث لم يتوقعوا سكوته لحظة رجعوه إلى الحارة ووقوفه أمام عائلة فتح الله الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن سبب هذا السكوت.

فرحة كبيرة سيطرت على عائلة جعفر العمدة بعد خروجه من السجن، حيث استقبلته بالزغاريط في الحارة إذ قالت «صفصف» الدور الذي تقدمه الفنانة هالة صدقي: «جعفر العمدة رجع ليكم يا عيلة فتح الله وهيوريكم الوش التاني» ولكن الصدمة غير المتوقعة كانت أن جعفر ظل ساكتا ولم يرد على كلام والدته.

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خروج جعفر من السجن 

حالة من الصدمة والانبهار سيطرت على عائلة جعفر ليتساءل الجميع: «في إيه يا جعفر ساكت كدا ليه؟» وتساءل أيضا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب سكوت جعفر لحظة وقوفه أمام عائلة فتح الله ليكون السبب هو شوقي فتح الله الذي أخبره أثناء زياردة له في السجن أنه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان ابنه الذي خطف منذ 19 عاما.

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقات الماضية من مسلسل جعفر العمدة منها زوجته  «دلال» التي لم يتوقع أحد أنها تكون السبب في خطف ابن جعفر وكذلك خيانة «وداد» الدور التي تجسده جوري بكري لسيد شقيق جعفر العمدة. 

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مسلسل حعفر العمدة 

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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